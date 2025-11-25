martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 10:08
Calendario.

¿Cuándo es el próximo feriado en 2025?

Todavía quedan dos jornadas no laborables y un fin de semana largo. En diciembre, las celebraciones religiosas serán las que definan los últimos descansos.

Redacción de TodoJujuy
Cuándo es el próximo feriado en 2025.

Después del extenso descanso de noviembre, mucha gente vuelve a revisar el almanaque para saber qué feriado queda antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de este año 2025. Con la llegada del verano argentino cada vez más cerca, aún faltan dos jornadas festivas a nivel nacional y un último fin de semana extra largo de tres días.

Es un momento perfecto para compartir con seres queridos, hacer planes al aire libre o emprender escapadas cortas hacia algún destino del país.

Este año restan dos feriados nacionales y un fin de semana largo de tres días.

¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo 2025?

El 8 de diciembre figura como día no laborable en todo el país por la celebración de la Inmaculada Concepción de María. En esta ocasión cae lunes, lo que genera un descanso extendido de tres jornadas, ideal como previa a las festividades de fin de año.

La fecha también coincide con la tradición de armar el árbol navideño. Así, el último fin de semana largo del calendario se desarrollará entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre. Por otra parte, todavía resta el asueto de Navidad, previsto para el 25 de diciembre, que este año será un jueves.

El fin de semana largo de diciembre es ideal para planificar escapadas antes de las fiestas.

¿Por qué el 8 de diciembre se celebra el Día de la Virgen María?

Cada 8 de diciembre, en Argentina se conmemora la Inmaculada Concepción, una fecha vinculada a un dogma católico establecido en 1854. Esta doctrina afirma que la Virgen María fue preservada del pecado original desde el inicio de su existencia gracias a los méritos de Jesucristo.

La celebración tiene raíces históricas en España: en 1644, los católicos comenzaron a honrar este día en recuerdo de lo ocurrido durante la Batalla de Empel, origen de la devoción que luego se expandió a otros países.

La tradición tomó forma definitiva en 1854, cuando se solicitó al papa Pío IX que proclamara como dogma la Inmaculada Concepción, algo que el Vaticano oficializó ese mismo año.

Este año el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María dará lugar a un fin de semana largo.

La elección del 8 de diciembre responde a un cálculo simbólico: se parte del día del nacimiento de la Virgen, el 8 de septiembre, y se retroceden nueve meses para fijar el momento de su concepción por sus padres, Joaquín y Ana.

En Argentina, esta fecha fue sumada al calendario de feriados nacionales mediante la ley 24.445, aprobada el 23 de diciembre de 1994, durante la presidencia de Carlos Menem.

Próximos feriados que quedan en 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Se confirmó cómo quedó el calendario hasta diciembre.
Se confirmó un nuevo fin de semana largo en noviembre: cuántos feriados quedan hasta fin de año.

El único fin de sema largo que resta este año

  • Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

