De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025

La Prestación Alimentar , popularmente conocida como Tarjeta Alimentar , continúa sin cambios durante noviembre de 2025. Los beneficiarios percibirán los mismos montos que en los meses anteriores, ya que no se aplica ningún ajuste automático.

Este subsidio, destinado a cubrir la compra de alimentos y bebidas para los sectores sociales más vulnerables, mantiene los valores previos. De acuerdo con información del Ministerio de Capital Humano , el importe de este mes se mantiene igual que el de octubre, con variaciones según la composición del grupo familiar .

En sus comienzos, la Tarjeta Alimentar estaba dirigida únicamente a niños de hasta 6 años; en 2021 se amplió el rango hasta los 14 años y, actualmente, cubre a jóvenes de hasta 17 años.

Todo lo que hay que saber de la Tarjeta Alimentar 2025.

Ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social .

. Tener hijos con discapacidad que reciban la AUH , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Ser madres que cobren una Pensión No Contributiva por tener 7 hijos.

La Tarjeta Alimentar la reciben todos las madres y padres con hijos de hasta 14 años y con discapacidad beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazadas (AUE).

Cómo obtener la Tarjeta Alimentar

No se requiere gestión adicional para recibir la Prestación Alimentar, ya que el depósito se efectúa automáticamente. Esto ocurre luego de que la ANSES realiza un cruce de información utilizando los datos del titular para determinar si corresponde el beneficio.

Tras la ampliación de la edad de los hijos de los beneficiarios implementada el año pasado, la actualización se hace de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales.

La única obligación relevante es mantener al día la información personal, familiar y de contacto, incluyendo número de teléfono y correo electrónico, dentro del sistema de ANSES. Para verificar los datos registrados, los usuarios pueden ingresar a la sección “Información Personal” en Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Tarjeta Alimentar Extra de Anses para Asignación Universal por Hijo para septiembre 2023

Cuándo se cobra la Prestación Alimentar en noviembre de 2025

La Prestación Alimentar se deposita junto con el pago de la asignación principal que recibe cada beneficiario, por lo que no cuenta con un calendario propio de acreditación. La fecha en que se acredita el beneficio coincide con el cronograma mensual que establece la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) para la prestación original correspondiente.