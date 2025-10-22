miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 10:35
Economía.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025

El subsidio para la compra de alimentos se mantiene sin cambios y el valor del mes de noviembre depende del tamaño y composición familiar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La cifra correspondiente a noviembre de la Tarjeta Alimentar.

La cifra correspondiente a noviembre de la Tarjeta Alimentar.

La Prestación Alimentar, popularmente conocida como Tarjeta Alimentar, continúa sin cambios durante noviembre de 2025. Los beneficiarios percibirán los mismos montos que en los meses anteriores, ya que no se aplica ningún ajuste automático.

Lee además
La documentación necesaria para cobrar la Ayuda Escolar Anual de $85.000.
Educación.

Ayuda Escolar de ANSES: la documentación necesaria para cobrarla
Fechas de cobro de la asignación por hijo del SUAF en noviembre de 2025.
Economía.

ANSES: ¿Cuándo cobro SUAF en noviembre 2025?

Este subsidio, destinado a cubrir la compra de alimentos y bebidas para los sectores sociales más vulnerables, mantiene los valores previos. De acuerdo con información del Ministerio de Capital Humano, el importe de este mes se mantiene igual que el de octubre, con variaciones según la composición del grupo familiar.

Cómo se tramita la Tarjeta Alimentar.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2025

  • Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres o más hijos: $108.062.
Todo lo que hay que saber de la Tarjeta Alimentar 2025.

Quiénes pueden acceder a la Prestación Alimentar

En sus comienzos, la Tarjeta Alimentar estaba dirigida únicamente a niños de hasta 6 años; en 2021 se amplió el rango hasta los 14 años y, actualmente, cubre a jóvenes de hasta 17 años.

Para acceder a este beneficio, quienes estén interesados deben cumplir ciertos requisitos:

  • Ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Tener hijos con discapacidad que reciban la AUH, sin límite de edad.
  • Ser madres que cobren una Pensión No Contributiva por tener 7 hijos.
La Tarjeta Alimentar la reciben todos las madres y padres con hijos de hasta 14 años y con discapacidad beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazadas (AUE).

Cómo obtener la Tarjeta Alimentar

No se requiere gestión adicional para recibir la Prestación Alimentar, ya que el depósito se efectúa automáticamente. Esto ocurre luego de que la ANSES realiza un cruce de información utilizando los datos del titular para determinar si corresponde el beneficio.

Tras la ampliación de la edad de los hijos de los beneficiarios implementada el año pasado, la actualización se hace de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales.

La única obligación relevante es mantener al día la información personal, familiar y de contacto, incluyendo número de teléfono y correo electrónico, dentro del sistema de ANSES. Para verificar los datos registrados, los usuarios pueden ingresar a la sección “Información Personal” en Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Tarjeta Alimentar
Extra de Anses para Asignación Universal por Hijo para septiembre 2023

Extra de Anses para Asignación Universal por Hijo para septiembre 2023

Cuándo se cobra la Prestación Alimentar en noviembre de 2025

La Prestación Alimentar se deposita junto con el pago de la asignación principal que recibe cada beneficiario, por lo que no cuenta con un calendario propio de acreditación. La fecha en que se acredita el beneficio coincide con el cronograma mensual que establece la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) para la prestación original correspondiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ayuda Escolar de ANSES: la documentación necesaria para cobrarla

ANSES: ¿Cuándo cobro SUAF en noviembre 2025?

ANSES dejará de brindar las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios: ¿A quienes afecta?

Elecciones 2025: ¿Se puede votar con DNI digital?

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Lo que se lee ahora
mi anses programa hogar: como saber si cobro con el numero de dni
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel