Día del Gauchito Gil: el origen de la celebración que se recuerda cada 8 de enero

Día del Gauchito Gil: ¿por qué se celebra HOY 8 de enero y cuál es su historia?

Este 8 de enero , en distintos puntos del país se celebra el Día del Gauchito Gil, una de las figuras de devoción más convocantes de la Argentina , cuyo origen se sitúa en Mercedes , provincia de Corrientes . Te contamos el motivo de esta fecha y el trasfondo de su historia .

Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez , conocido popularmente como el Gauchito Gil , habría venido al mundo hacia 1840 en Pay Ubre , una pequeña localidad situada en las cercanías de Mercedes , en la provincia de Corrientes , aunque tanto el sitio exacto como la fecha de nacimiento generan dudas entre los historiadores .

Según distintas reconstrucciones , trabajó como peón de campo y fue convocado para participar en la Guerra de la Triple Alianza , además de integrar fuerzas que se enfrentaron a los federales .

Otras versiones de su vida sostienen que mantuvo un vínculo sentimental con una viuda de buena posición económica , situación que lo habría obligado a huir tanto de los familiares de la mujer como de las autoridades locales .

Este jueves 8 de enero se conmemora en toda la Argentina el Día del Gauchito Gil, uno de los santos más populares del país que nació en Mercedes, Corrientes.

De acuerdo con el relato popular, el Gauchito Gil habría tenido una aparición de Ñandeyara, la deidad guaraní, quien le pidió que no derramara la sangre de otros hombres.

A partir de ese mensaje, desertó de las filas militares y pasó a ser visto como una figura justiciera, que quitaba bienes a los poderosos para asistir a los más necesitados y ayudaba a curar a los enfermos.

Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, más conocido como el Gauchito Gil, nació en Pay Ubre, un pueblo cerca de Mercedes.

Pese a ello, fue apresado y condenado a morir por los delitos que se le atribuían. La tradición cuenta que fue colgado de un árbol con los pies atados y degollado, y que su sangre brotó en abundancia hasta ser absorbida por la tierra, como si esta la hubiera bebido de inmediato.