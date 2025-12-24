miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 15:44
Papá Noel

La verdadera historia de Papá Noel: el obispo de turquía que inspiró a Santa

Papá Noel no nació en el Polo Norte, detrás del traje rojo está Nicolás, un obispo del siglo IV en la actual Turquía, famoso por su generosidad.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La historia de Nicolás de Patara -quien inspira la figura de Papá Noel- es la de un hombre marcado por la tragedia y la nobleza.

La historia de Nicolás de Patara -quien inspira la figura de Papá Noel- es la de un hombre marcado por la tragedia y la nobleza.

Con el tiempo, Nicolás se convirtió en obispo de Myra (Mira/Demre, en la actual Turquía) y alrededor de su figura crecieron relatos de caridad que lo volvieron popular como protector de los pobres y, sobre todo, de los niños. Aunque su vida está envuelta en tradiciones y no hay documentos contemporáneos que la certifiquen por completo, su culto se expandió por Oriente y Occidente durante siglos.

Entre las leyendas más repetidas hay una que suena conocida para cualquiera que arme el arbolito: Nicolás habría ayudado en secreto a tres hermanas arrojando monedas de oro a su casa. Esa historia quedó asociada a la costumbre de colgar medias y esperar “regalos” en Navidad.

Pero el “Papá Noel” que conocemos hoy no nació solo de la tradición cristiana: también se transformó por el viaje cultural de Europa a América. En los Países Bajos, San Nicolás se volvió Sinterklaas, con festejos ligados a su día (6 de diciembre), y esa costumbre llegó a Nueva Amsterdam (hoy Nueva York) con los colonos holandeses: ahí el nombre empezó a sonar como Santa Claus.

El salto decisivo a la versión moderna ocurrió en el siglo XIX, cuando la literatura y la prensa terminaron de darle forma al personaje. El poema “A Visit from St. Nicholas” (publicado en 1823) lo instaló como visitante nocturno que llega en trineo y entra por la chimenea, una imagen que se volvió “manual” de Nochebuena para generaciones.

Papá Noel
Después vinieron los dibujos de papá Noel

El ilustrador Thomas Nast, desde 1863 en Harper’s Weekly, consolidó rasgos del Santa estadounidense (barba, panza, aire bonachón y detalles del “hogar” de Santa). Y ya en el siglo XX, las publicidades de Coca-Cola (desde 1931, con Haddon Sundblom) ayudaron a fijar mundialmente el “señor cálido y simpático” del traje rojo que hoy es casi universal.

Así, la “verdadera historia” de Papá Noel es, en realidad, una mezcla: un obispo del Mediterráneo oriental conocido por su generosidad, tradiciones europeas que viajaron con migraciones, y una construcción cultural moderna que terminó unificando el mito. Detrás del personaje comercial, sigue latiendo la idea original: dar sin esperar nada a cambio.

