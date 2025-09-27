sábado 27 de septiembre de 2025

27 de septiembre de 2025 - 10:58
Investigación.

Difunden la foto de "Pequeño J", acusado del triple femicidio en Florencio Varela

Durante las últimas horas difundieron la foto de "Pequeño J", señalado como el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela.

Por  María Florencia Etchart
La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela avanzó con la identificación del presunto autor intelectual del hecho: Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, un ciudadano peruano de 20 años. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, se lo acusa de haber ordenado el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Riesgo de fuga y difusión de su imagen

De acuerdo con los investigadores, “Pequeño J” habría intentado escapar del país. Por este motivo, se emitió un pedido de captura internacional y se difundió públicamente su fotografía. La decisión se tomó luego de una serie de allanamientos realizados en la madrugada del sábado en Florencio Varela, donde se obtuvieron indicios sobre sus movimientos.

Hipótesis del crimen: sicarios y transmisión en vivo

La principal hipótesis sostiene que el joven narco contrató sicarios para ejecutar el crimen como represalia por el robo de dinero y cocaína. Además, habría organizado la transmisión en vivo del asesinato a través de un grupo cerrado en redes sociales, con el objetivo de enviar un mensaje intimidante a su entorno.

Operativos en Villa Zavaleta

El miércoles pasado se realizó un operativo en la Villa Zavaleta para capturarlo. Según la información recolectada, el acusado habría estado en un departamento minutos antes de la llegada de los efectivos. Pese a su peligrosidad, fuerzas de seguridad que trabajan en barrios como la Villa 1-11-14 y la propia Zavaleta señalaron no tener registros previos de su actividad delictiva en la zona.

Influencia criminal

Si bien no se conocen sus antecedentes exactos, investigadores apuntan a que “Pequeño J” podría formar parte de redes de narcos peruanos con presencia en distintos puntos del conurbano bonaerense, principalmente en el sur del Gran Buenos Aires, donde ocurrió el triple femicidio.

Un quinto sospechoso detenido en Bolivia

La difusión de la foto de “Pequeño J” se produjo poco después de la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, considerado el quinto sospechoso en la causa. Fue hallado en un hostal de Villazón (Bolivia), a pocos metros de la frontera con La Quiaca, tras un operativo coordinado entre la policía local y el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.

Una vez cumplidos los trámites migratorios, Sotacuro fue trasladado a territorio argentino bajo estricta custodia y quedó a disposición de la justicia de Buenos Aires.

asi estan las rutas de jujuy en este sabado 27 de septiembre
Tránsito.

Así están las rutas de Jujuy en este sábado 27 de septiembre

Por  Maria Eugenia Burgos

