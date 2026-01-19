Dos bandas se enfrentaron a los tiros en Salta y una vecina terminó herida

La madrugada del domingo quedó marcada por escenas de extrema violencia en el barrio Santa Victoria, Salta, donde dos bandas identificadas por los vecinos como “Los + Busk2” y “Los Toros” protagonizaron un enfrentamiento armado que derivó en una vecina herida de bala.
El episodio ocurrió sobre calle San Luis al 2.300, en una zona donde ambos grupos mantienen presencia a escasa distancia. La confrontación incluyó detonaciones de arma de fuego y generó pánico entre los habitantes del sector.
Como consecuencia directa del cruce, una mujer que se encontraba en el lugar recibió un impacto de bala en la zona del abdomen y debió recibir asistencia médica de urgencia.
Una vecina herida y traslado de urgencia
Tras resultar herida, la mujer fue asistida por personal de emergencias y trasladada en código rojo al hospital San Bernardo. La información fue confirmada por el medio Periodismo Joven.
Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre su evolución médica. Tampoco se logró identificar al autor del disparo que alcanzó a la vecina durante el enfrentamiento.
El hecho generó conmoción en el barrio, donde residentes relataron momentos de desesperación ante la seguidilla de disparos en plena madrugada.
Uno de los aspectos que mayor alarma provocó entre los vecinos fue la reiteración de los episodios violentos. Según se informó, las mismas bandas volvieron a enfrentarse horas más tarde, ya durante la tarde del domingo.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.