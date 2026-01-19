lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 10:13
Dos bandas se enfrentaron a los tiros en Salta y una vecina terminó herida

Un enfrentamiento armado entre dos grupos barriales dejó una mujer baleada en el abdomen y reavivó la tensión vecinal en Santa Victoria, Salta.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El episodio ocurrió sobre calle San Luis al 2.300, en una zona donde ambos grupos mantienen presencia a escasa distancia. La confrontación incluyó detonaciones de arma de fuego y generó pánico entre los habitantes del sector.

Como consecuencia directa del cruce, una mujer que se encontraba en el lugar recibió un impacto de bala en la zona del abdomen y debió recibir asistencia médica de urgencia.

Una vecina herida y traslado de urgencia

Tras resultar herida, la mujer fue asistida por personal de emergencias y trasladada en código rojo al hospital San Bernardo. La información fue confirmada por el medio Periodismo Joven.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre su evolución médica. Tampoco se logró identificar al autor del disparo que alcanzó a la vecina durante el enfrentamiento.

El hecho generó conmoción en el barrio, donde residentes relataron momentos de desesperación ante la seguidilla de disparos en plena madrugada.

Uno de los aspectos que mayor alarma provocó entre los vecinos fue la reiteración de los episodios violentos. Según se informó, las mismas bandas volvieron a enfrentarse horas más tarde, ya durante la tarde del domingo.

