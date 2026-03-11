El 61,1% de los trabajadores dejó de alimentarse durante su horario laboral por problemas económicos

Un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló un dato que expone el impacto de la situación económica en la vida de los trabajadores: el 61,1% de los trabajadores dejó de alimentarse durante su horario laboral por problemas económicos .

El informe analiza los hábitos alimentarios durante la jornada de trabajo y muestra cómo el costo de la comida influye cada vez más en las decisiones de los empleados. En muchos casos, los trabajadores optan por saltear comidas o reducir el gasto destinado a la alimentación mientras cumplen con sus tareas laborales.

Los datos surgen de una investigación basada en 1.171 casos relevados en distintos sectores laborales del país.

Dentro de ese 61,1% de trabajadores que dejaron de alimentarse en el horario laboral , el estudio señala que el 46,7% lo hace de manera ocasional , mientras que el 14,4% lo realiza de forma habitual .

La tendencia muestra que cada vez más personas pasan largas horas de trabajo sin ingerir alimentos, una situación que impacta tanto en la salud como en el rendimiento laboral.

La problemática se presenta con mayor intensidad entre jóvenes de entre 18 y 29 años, un grupo que aparece como uno de los más afectados por las dificultades económicas para sostener una alimentación regular durante la jornada laboral.

Muchos trabajadores directamente no comen en el trabajo

El informe también advierte que el 22,6% de los asalariados directamente no come durante su jornada laboral.

El indicador presenta fuertes diferencias según la región. En el noreste argentino, por ejemplo, el porcentaje alcanza el 50,1%, uno de los niveles más altos registrados en el estudio.

También se observan diferencias según el sector de empleo. En el sector público, el porcentaje de trabajadores que no comen durante la jornada llega al 33%, mientras que en el sector privado se ubica en 17%.

La calidad de la alimentación también empeora

El informe de la UCA también identifica una caída en la calidad de la alimentación. Según el estudio, el 78,5% de los trabajadores opta por alimentos menos nutritivos durante su jornada laboral.

Este comportamiento aparece principalmente entre quienes perciben ingresos más bajos, en especial aquellos que ganan hasta $800.000 mensuales.

La situación también se observa con mayor frecuencia en pequeñas empresas, donde los trabajadores suelen tener menos acceso a beneficios vinculados con la alimentación.

Cuánto gastan quienes sí comen durante la jornada

Entre los trabajadores que sí consumen alimentos durante su horario laboral, el informe detalla distintos niveles de gasto diario.

El 43,9% destina entre $5.000 y $10.000 por día para alimentarse, mientras que el 36,1% gasta menos de $5.000. Por otro lado, el 20% restante supera los $10.000 diarios en comida durante la jornada laboral.

Estos datos reflejan el peso que tiene la alimentación dentro del presupuesto diario de los trabajadores.

La relación entre ingresos y alimentación

Desde la UCA señalaron que la situación económica personal influye directamente en la calidad y frecuencia de la alimentación de los trabajadores.

Según el informe, solo el 16,5% de los asalariados se encuentra libre de privaciones alimentarias durante su jornada laboral, mientras que el resto experimenta algún tipo de restricción vinculada con el costo de la comida.

Los sectores más afectados son trabajadores con menores ingresos, empleados no calificados y quienes trabajan en empresas pequeñas, donde la vulnerabilidad alimentaria se presenta con mayor intensidad.