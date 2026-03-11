miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 13:52
Informe.

El 61,1% de los trabajadores dejó de alimentarse durante su horario laboral por problemas económicos

Un informe de la UCA advierte que muchos trabajadores saltean comidas o reducen la calidad de su alimentación durante la jornada laboral

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El 61,1% de los trabajadores dejó de alimentarse durante su horario laboral por problemas económicos

El 61,1% de los trabajadores dejó de alimentarse durante su horario laboral por problemas económicos

Un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló un dato que expone el impacto de la situación económica en la vida de los trabajadores: el 61,1% de los trabajadores dejó de alimentarse durante su horario laboral por problemas económicos.

Lee además
tips para modificar cambios en la alimentacion y no abandonar en el intento
Salud.

Tips para modificar cambios en la alimentación y no abandonar en el intento
La opinión de un experto sobre el ayuno intermitente.
Debate

Ayuno intermitente: cómo lograr una alimentación y dieta equilibrada según experto

El informe analiza los hábitos alimentarios durante la jornada de trabajo y muestra cómo el costo de la comida influye cada vez más en las decisiones de los empleados. En muchos casos, los trabajadores optan por saltear comidas o reducir el gasto destinado a la alimentación mientras cumplen con sus tareas laborales.

Los datos surgen de una investigación basada en 1.171 casos relevados en distintos sectores laborales del país.

Saltear comidas se vuelve una práctica frecuente

Dentro de ese 61,1% de trabajadores que dejaron de alimentarse en el horario laboral, el estudio señala que el 46,7% lo hace de manera ocasional, mientras que el 14,4% lo realiza de forma habitual.

La tendencia muestra que cada vez más personas pasan largas horas de trabajo sin ingerir alimentos, una situación que impacta tanto en la salud como en el rendimiento laboral.

La problemática se presenta con mayor intensidad entre jóvenes de entre 18 y 29 años, un grupo que aparece como uno de los más afectados por las dificultades económicas para sostener una alimentación regular durante la jornada laboral.

Muchos trabajadores directamente no comen en el trabajo

El informe también advierte que el 22,6% de los asalariados directamente no come durante su jornada laboral.

El indicador presenta fuertes diferencias según la región. En el noreste argentino, por ejemplo, el porcentaje alcanza el 50,1%, uno de los niveles más altos registrados en el estudio.

También se observan diferencias según el sector de empleo. En el sector público, el porcentaje de trabajadores que no comen durante la jornada llega al 33%, mientras que en el sector privado se ubica en 17%.

La calidad de la alimentación también empeora

El informe de la UCA también identifica una caída en la calidad de la alimentación. Según el estudio, el 78,5% de los trabajadores opta por alimentos menos nutritivos durante su jornada laboral.

Este comportamiento aparece principalmente entre quienes perciben ingresos más bajos, en especial aquellos que ganan hasta $800.000 mensuales.

La situación también se observa con mayor frecuencia en pequeñas empresas, donde los trabajadores suelen tener menos acceso a beneficios vinculados con la alimentación.

Cuánto gastan quienes sí comen durante la jornada

Entre los trabajadores que sí consumen alimentos durante su horario laboral, el informe detalla distintos niveles de gasto diario.

El 43,9% destina entre $5.000 y $10.000 por día para alimentarse, mientras que el 36,1% gasta menos de $5.000. Por otro lado, el 20% restante supera los $10.000 diarios en comida durante la jornada laboral.

Estos datos reflejan el peso que tiene la alimentación dentro del presupuesto diario de los trabajadores.

La relación entre ingresos y alimentación

Desde la UCA señalaron que la situación económica personal influye directamente en la calidad y frecuencia de la alimentación de los trabajadores.

Según el informe, solo el 16,5% de los asalariados se encuentra libre de privaciones alimentarias durante su jornada laboral, mientras que el resto experimenta algún tipo de restricción vinculada con el costo de la comida.

Los sectores más afectados son trabajadores con menores ingresos, empleados no calificados y quienes trabajan en empresas pequeñas, donde la vulnerabilidad alimentaria se presenta con mayor intensidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tips para modificar cambios en la alimentación y no abandonar en el intento

Ayuno intermitente: cómo lograr una alimentación y dieta equilibrada según experto

Enero, alimentación y culpa: por qué no necesitamos "arrancar de cero"

Darán un taller de alimentación saludable en Alto Comedero: cuándo y cómo participar

Jujuy: convocan voluntarios para un espacio que cuidará a hijos de trabajadores de bajos recursos

Lo que se lee ahora
Operativo por fuga de gas en Perico video
Prevención.

Operativo por fuga de gas en Perico: "No hay riesgos por el momento"

Por  Judith Girón

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico video
Habilitado.

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel