El día que el Gobierno eligió el enemigo equivocado

En un claro error no forzado, la administración libertaria creyó nuevamente que la pelota se iba a ir frenando sola y dejó que el reclamo universitario se hiciera carne y transversalizará a toda la sociedad.

Familias, docentes, no docentes, profesionales, etc., salieron a las calles en todos en el país y protagonizaron una marcha masiva en defensa de lo que muchos consideran como el principal vehículo para el ascenso social en la Argentina.

La manifestación, que se visibilizó principalmente en las ciudades más importantes del país, superó con toda seguridad el millón de personas, dejando en claro el mensaje de que la educación pública no se toca.

Si bien es cierto que la CGT, el Partido Obrero, el Movimiento Evita, las organizaciones sociales y algunos dirigentes políticos - como Sergio Massa, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner-, se sumaron a la marcha, nada de esto empaño el legítimo reclamo que protagonizaron los sectores universitarios y, sobre todo, la gente.

Evidentemente, ante esto, el gobierno de Javier Milei no supo, no quiso o no entendió nunca el problema. Las peleas internas y el mal asesoramiento llevaron a que el reclamo universitario escalará sin freno, a pesar de las muestras que se venían dando en defensa del Hospital de Clínicas y de los abrazos simbólicos que se concretaron en distintas unidades académicas.

La necedad de Luis Caputo de no ceder presupuesto y la imposibilidad de Sandra Pettovello de torcer la decisión del ministro de Economía, también sumaron a que la situación explotará. El tardío anunció de asignación de partidas presupuestarias sobre la hora no alcanzó, ni por asomo, a desactivar la protesta.

La gente le marcó la cancha a Javier Milei. Le puso un límite a su ajuste, por momentos, irracional; y le dijo no al cierre de las universidades.

A partir de lo sucedido, el Presidente tendrá que entender más el problema y cambiar su discurso en el tema universitario. El reclamo no es sólo de las universidades, sino que es una problemática que atraviesa a toda la sociedad. Hoy hasta las clases más bajas ven a la universidad pública y a la educación como los únicos caminos para trascender y forjar un futuro mejor que los saque de la pobreza.

Para la semana que se inicia, Milei tomó nota del reclamo y sacó de la negociación a Alejandro Álvarez, subsecretario de Política Universitaria. Ahora, con el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, a la cabeza, convocó para este martes a un encuentro con todas las universidades nacionales.

Sin lugar a dudas, va a ser una semana trascendente para el Gobierno nacional en su relación con las universidades. El diálogo franco y sincero tendrá que aparecer en la mesa y así empezar a construir una relación que, a los ojos de todos, estuvo quebrada durante este tiempo.

Del lado de las universidades también tendrán que aportar lo suyo. Realizar una autocrítica y aceptar de común acuerdo que sean auditadas como corresponde, dejando de lado el control que se venía haciendo desde la Auditoría General de la Nación, el cual, prácticamente, era nulo.

Avanza el sueño de la primera ley para el Gobierno

Otro tema destacado de la semana fue el avance positivo que tuvo la administración de Javier Milei en la Cámara de Diputados de la Nación. En plenario de Comisiones, la Ley Bases y la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes obtuvieron dictamen con el apoyo de más de 60 legisladores.

Para lograr esto, el Gobierno nacional tuvo que ceder y guardarse mucho. Por ejemplo, la Reforma Laboral que, en un principio constaba de 60 artículos, finalmente quedó en 16. Sólo pasaron el tamiz de los bloques dialoguistas: la eliminación de las multas por el trabajo no registrado, la extensión de los periodos de prueba y la creación de un fondo de cese laboral.

Amén de esta situación y de que también quedaron afuera varios puntos que le ponían límites a la cuestión sindical, como el tema de los aportes gremiales, la CGT anunció que va a salir a combatir la normativa y a tratar de frenarla.

Del lado de las provincias del Norte, el texto final que se habilitó para bajar al recinto dejó un gusto amargo. Finalmente, la Ley Bases no incluye el tema de la tributación en el tabaco, como así tampoco, la cuestión de los biocombustibles.

Parece mentira que el lobby de Pablo Otero, más conocido como el señor Tabaco y que se lleva más de mil millones de dólares anuales por evasión impositiva, haya prosperado nuevamente y llevado a la exclusión a las siete provincias productoras con la promesa de abordar el tema con posterioridad.

Ahora las dos leyes tendrán que ser tratadas en Diputados, en lo que se prevé una sesión maratónica para los días lunes y martes de la presente semana.

De antemano, si bien el Gobierno nacional muestra cierta confianza por haber logrado algunos acuerdos que le darían la aprobación en general de las leyes, la incertidumbre pasará por lo que suceda al momento del tratamiento en particular, donde hasta el momento hay un alto grado de desconcierto.

Los gobernadores patagónicos, a través de sus legisladores, y distintos representantes provinciales ya expresaron su reparo en torno a distintos temas, como la restitución de Ganancias, el blanqueo y otros artículos que podrían afectar el desempeño de las gobernaciones.

De sortear el escollo en Diputados, el Gobierno nacional no tendrá margen para la celebración. Milei y todo su gabinete saben que, luego del maltrato que les propinaron a los senadores por haberse aumentado las dietas, el clima en el Senado va a ser muy hostil y hasta con gusto a revancha.

No obstante de esto, no hay que adelantarse y esperar qué pasará finalmente en la Cámara de Diputados de la Nación, donde la administración libertaria ya sufrió un fuerte traspié al comienzo de su gestión.

Mercado, Prepagas y Gobierno

Durante la semana que pasó volvimos a ser testigos de un nuevo capítulo en el tema de las Prepagas. Miles de usuarios, representantes de la Prepagas y hasta el propio Gobierno nacional siguen buscando en la Justicia soluciones al desbarajuste que ocasionó, casualmente, la misma administración nacional con su doctrina de dejar que todo se regule por las fuerzas del mercado.

Cuando se autorizó, a través del Decreto 70, el manejo libre de los valores de las cuotas, la realidad indicó que las cuotas subieron cerca de un 170% con una inflación del 70%, lo cual, obviamente, ocasionó un gran malestar y llevó a que el Gobierno de Milei - que en reiteradas ocasiones denostó al Estado presente - tenga que dar marcha atrás en su pensamiento y salir a intervenir para evitar que la conflictividad escale aún más en el tema.

Hoy tres prepagas, Swiss Medical, Sancor Salud y Medicus, interpusieron medidas para evitar devolver la plata que la administración libertaria plantea que se devuelva.

El motivo por el cual recurrieron las Prepagas a la Justicia es por entender que la Superintendencia de Servicios de Salud no tiene la facultad como para hacer devolver dinero, cuestión que si recae en las potestades que ostenta la Secretaría de Comercio.

A la par de esto, durante el mes de mayo las Prepagas tendrían que oficializar el descuento que ya se acordó, el cual generaría un 22% de rebaja sobre el valor actual de la cuota, en base al recalculó que se hace del valor de la cuota con el valor de diciembre actualizado con la inflación.

Sea cual sea la solución definitiva a este conflicto, esperamos que la voz de la gente sea escuchada y que el Gobierno deje de lado, en muchos momentos, su tozudez ideológica para buscar soluciones concretas a los miles de problemas que hoy tienen los argentinos.

Para finalizar, hay que decir que se avecina una semana movida, difícil y hasta complicada por lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados de la Nación. El tratamiento de las leyes libertarias no va a ser sencillo, como así tampoco, el tránsito que puedan llegar a tener las misma en el Senado.

¿Llegará Milei con sus primeras leyes aprobadas al 25 de mayo? Aún no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la política requiere de diálogo y de mucho consenso, aspectos que, hasta el momento, el presidente Milei no ha sabido demostrar.