El dólar sube a $1.495 en el inicio de las nuevas bandas cambiarias

Minutos antes de las 14 horas, el dólar al público marcaba una suba de 15 pesos o un 1%, para ser ofrecido a $1.495 en el Banco Nación. De esta forma, fue su nivel más alto desde el 24 de octubre.

Economía. Luis Caputo presiona a los bancos para que reciban los dólares "del colchón"

El ascenso del dólar minorista se da en momentos en que el dólar mayorista marca máximos intradiarios en los 1.476 pesos, con ganancia de 21 pesos o 1,4 por ciento. El tipo de cambio oficial toca su nivel más alto desde el 3 de noviembre ($1.482).

Durante 2024 , el tipo de cambio mostró un incremento notable, cerrando el año cerca de $1.230 , lo que implica una suba de $205 (+16,7%) respecto a los $1.025 con los que comenzó el año.

En 2023 , el dólar acumuló un ascenso de $654 , tras finalizar 2022 en $346 . Por su parte, en 2022 la moneda avanzó $138 (+66,4%) comparado con los $208 de cierre de 2021.

En 2021, el aumento fue del 25,3% ($42), aproximadamente la mitad de la inflación registrada en ese período (50,9%). Sin embargo, es importante recordar que en 2020 se había producido un salto abrupto del 111%, frente a una inflación de 36%.

Qué es el dólar blue

El dólar blue se negocia exclusivamente en el mercado no oficial, donde las operaciones se realizan entre particulares y los precios se establecen de manera negociada. Aunque existe un valor de referencia, al acercarse a una cueva para comprar o vender, el monto final puede variar. A diferencia del dólar oficial, no hay topes ni regulaciones que restrinjan su cotización.

Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue

Existen diferentes teorías sobre el origen de su nombre. Una sostiene que se lo llama “blue” porque, en inglés, además de referirse al color azul, también puede asociarse con algo oculto o clandestino.

Otra explicación lo conecta con las transacciones realizadas mediante bonos o acciones de empresas reconocidas, conocidas como “blue chips”. Incluso hay quienes lo vinculan al tono que aparece al usar un marcador especial para identificar billetes falsos.