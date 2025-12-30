martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 17:55
Economía.

Mercado cambiario: a cuánto cerró el dólar el 2025

La divisa norteamericana subió y cortó siete ruedas sin cambios. El dólar mayorista terminó cerca del techo de la banda.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
A cuánto cerro el dólar el 2025
El dólar al público cortó una racha de siete ruedas sin cambios y cerró el año en $1.480 para la venta en el Banco Nación, tras subir cinco pesos en la última rueda operativa de 2025.

El cierre de diciembre dejó una foto de alta estabilidad en el mercado formal: en las últimas jornadas se destacó la presencia del Tesoro con ventas de contado, que se sumaron a la oferta privada para evitar picos de volatilidad.

Bandas cambiarias del dólar: techo sube por inflación

En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial cedió a $1.455 y terminó a 71,09 pesos (4,9%) del techo de la banda, ubicado en $1.526,09 para la última rueda del año.

La divisa oficial sube en el Banco Nación.
Con el nuevo criterio, desde enero de 2026 las bandas se recalibrarán según el último IPC disponible: con el 2,47% de noviembre de 2025, el techo proyectado para fines de enero quedaría en $1.564,24. En paralelo, los futuros para esa fecha cerraron en $1.505,50, lo que enfrió expectativas de devaluación inmediata.

Brecha y reservas: foco en el pago del 9 de enero

En el mercado paralelo, el dólar blue quedó ofrecido a $1.530, y se mantuvo como el más caro del menú cambiario, por encima del contado con liquidación, que rondó $1.527.

Con reservas “justas”, los operadores miran el arranque de 2026 por el pago de deuda por más de USD 4.200 millones del 9 de enero. Según datos oficiales, las reservas internacionales se ubicaban en USD 41.165 millones, mientras estimaciones privadas calculan reservas netas negativas en torno a USD 2.300 millones.

De cara a 2026, el BCRA planteó que la oferta monetaria acompañará la demanda de dinero “priorizando” la acumulación de reservas, y el mercado seguirá de cerca si ese programa logra sumar divisas sin recalentar el tipo de cambio.

