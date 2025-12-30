Mercado cambiario: a cuánto cerró el dólar el 2025

El cierre de diciembre dejó una foto de alta estabilidad en el mercado formal: en las últimas jornadas se destacó la presencia del Tesoro con ventas de contado, que se sumaron a la oferta privada para evitar picos de volatilidad.
Bandas cambiarias del dólar: techo sube por inflación
En el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial cedió a $1.455 y terminó a 71,09 pesos (4,9%) del techo de la banda, ubicado en $1.526,09 para la última rueda del año.
En el mercado paralelo, el dólar blue quedó ofrecido a $1.530, y se mantuvo como el más caro del menú cambiario, por encima del contado con liquidación, que rondó $1.527.
Con reservas “justas”, los operadores miran el arranque de 2026 por el pago de deuda por más de USD 4.200 millones del 9 de enero. Según datos oficiales, las reservas internacionales se ubicaban en USD 41.165 millones, mientras estimaciones privadas calculan reservas netas negativas en torno a USD 2.300 millones.
De cara a 2026, el BCRA planteó que la oferta monetaria acompañará la demanda de dinero “priorizando” la acumulación de reservas, y el mercado seguirá de cerca si ese programa logra sumar divisas sin recalentar el tipo de cambio.