El Gobierno Nacional profundiza el enfrentamiento con prepagas y anuncia la nueva fórmula

El Gobierno Nacional anunció que multará a las prepagas que no aplique los descuentos establecidos. Esto se debe a la gran cantidad de quejas de los usuarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó estas acciones tras las preocupaciones manifestadas por los usuarios, asegurando que las empresas que no acaten las decisiones gubernamentales serán multadas. "El jueves vamos a aclarar la fórmula, así no quedan dudas, y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado. Además, se aplicará una multa en caso de incumplimiento", expresó Caputo en respuesta a las quejas de un usuario.