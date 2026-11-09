lunes 09 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de noviembre de 2026 - 10:13
País.

El Papa León XIV celebrará la Santa Misa por las familias desde las 11:30 en el Monumento de los Españoles

Como parte de su agenda oficial, el Papa León XIV tendrá un encuentro con las familias argentinas en el Monumento de los Españoles.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
image
La visita del Papa León XIV moviliza un importante operativo en Buenos Aires.&nbsp;

La visita del Papa León XIV moviliza un importante operativo en Buenos Aires. 

Como parte de su agenda oficial, el Papa León XIV celebrará hoy, desde las 11:30, la Santa Misa por las familias en el Monumento de los Españoles en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Lee además
El Papa León XIV habló de corrupción, pidió diálogo y afirmó: La economía debe estar al servicio de la persona
País.

El Papa León XIV recordó a Francisco, pidió diálogo y afirmó: "La economía debe estar al servicio de la persona"
Cottolengo de Don Orione.
País.

 Cómo es el Cottolengo de Don Orione, el hogar para personas con discapacidad que visitará el Papa León XIV

El lema y la temática de la celebración religiosa será “la familia siempre será la primera escuela de humanidad; en ella se aprende la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer”.

Allí llegarán para escuchar la voz del Pastor matrimonios, padres, madres, hijos, hermanos, abuelos y toda la red de vínculos que comprende la vida familiar, con sus alegrías, dolores, heridas, gozos y esperanzas.

Una realidad que, en nuestro país, atraviesa hoy situaciones de especial fragilidad: dificultades económicas, violencia intrafamiliar, separaciones, soledad y desafíos para sostener y fortalecer los vínculos.

Un lugar con mucha historia para el país

El lugar elegido para esta celebración posee una particular resonancia para la Iglesia argentina. Allí, el 12 de junio de 1982, san Juan Pablo II celebró la Misa por la Nación Argentina durante su primera visita al país, pocos días antes de la finalización de la guerra de Malvinas.

Asimismo, a comienzos del siglo XX, este lugar fue escenario del XXXII Congreso Eucarístico Internacional de 1934, un acontecimiento decisivo para la vida de la Iglesia en la Argentina, que contó con la presencia del entonces cardenal Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII.

Una multitud espera al Papa León XIV

Miles de personas de todo el país esperan el inicio de la Santa Misa por las familias que será presidida por el Papa León XIV en el Monumento de los Españoles.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Papa León XIV recordó a Francisco, pidió diálogo y afirmó: "La economía debe estar al servicio de la persona"

 Cómo es el Cottolengo de Don Orione, el hogar para personas con discapacidad que visitará el Papa León XIV

El Papa León XIV en Argentina: cómo será su agenda del lunes 9 de noviembre

Papa León en la Argentina: el Sumo Pontífice se emocionó en el Cottolengo y dejó un fuerte mensaje sobre la discapacidad

Por qué el Papa León XIV eligió visitar el Cottolengo Don Orione y qué vínculo tiene con Francisco

Lo que se lee ahora
Papa León XIV en Argentina.
País.

El Papa León XIV en Argentina: cómo será su agenda del lunes 9 de noviembre

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Feriado del lunes 9 de noviembre en Jujuy: cómo funcionarán los servicios municipales

Carlos Soto falleció esta madrugada tras un choque protagonizado por un motociclista.
Policiales.

Murió un policía de 25 años en Jujuy: lo chocó un motociclista que escapaba de un control vial

Tarifas de luz en Jujuy: cinco departamentos tendrán mayores subsidios durante el verano
Jujuy.

Tarifas de luz en Jujuy: cinco departamentos tendrán mayores subsidios durante el verano

Vuelve el calor y posibles lluvias a Jujuy.
Tiempo.

Vuelve el calor a Jujuy: máximas de 30 grados y probabilidad de tormentas durante la semana

Una artesana jujeña creó el poncho que recibirá el papa León XIV en Argentina
País.

Una diseñadora textil jujeña creó el poncho que recibirá el Papa León XIV en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel