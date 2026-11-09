El Papa León XIV celebrará la Santa Misa por las familias desde las 11:30 en el Monumento de los Españoles

Como parte de su agenda oficial, el Papa León XIV celebrará hoy, desde las 11:30, la Santa Misa por las familias en el Monumento de los Españoles en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

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El lema y la temática de la celebración religiosa será “ la familia siempre será la primera escuela de humanidad; en ella se aprende la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer ”.

Allí llegarán para escuchar la voz del Pastor matrimonios, padres, madres, hijos, hermanos, abuelos y toda la red de vínculos que comprende la vida familiar, con sus alegrías, dolores, heridas, gozos y esperanzas .

Una realidad que, en nuestro país, atraviesa hoy situaciones de especial fragilidad: dificultades económicas, violencia intrafamiliar, separaciones, soledad y desafíos para sostener y fortalecer los vínculos.

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Un lugar con mucha historia para el país

El lugar elegido para esta celebración posee una particular resonancia para la Iglesia argentina. Allí, el 12 de junio de 1982, san Juan Pablo II celebró la Misa por la Nación Argentina durante su primera visita al país, pocos días antes de la finalización de la guerra de Malvinas.

Asimismo, a comienzos del siglo XX, este lugar fue escenario del XXXII Congreso Eucarístico Internacional de 1934, un acontecimiento decisivo para la vida de la Iglesia en la Argentina, que contó con la presencia del entonces cardenal Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII.

Una multitud espera al Papa León XIV

Miles de personas de todo el país esperan el inicio de la Santa Misa por las familias que será presidida por el Papa León XIV en el Monumento de los Españoles.