El documento judicial, que fue dado a conocer por la Justicia, establece: "Sólo un proceso de conocimiento resulta el ámbito adecuado para ventilar las particulares cuestiones planteadas por la actora y concluir que existieron las irregularidades denunciadas. En este sentido, no resulta prudente mantener una medida como la dictada sin que se acredite la configuración suficiente de los requisitos que la hacen viable".

El fallo también subraya que la vía procesal seleccionada por la parte actora no constituye el marco idóneo para excluir a aproximadamente 13,000 personas incluidas en el padrón, quienes, es importante destacar, no fueron escuchadas en el proceso. La Justicia enfatiza que la alternativa procesal elegida no proporciona la base adecuada para validar la exclusión de dicha masa de personas.

El comunicado de Boca: las elecciones el 17 de diciembre

"Con mucha satisfacción, Boca Juniors comunica a socios, socias e hinchas en general que este domingo 17 de diciembre, entre las 9 y 18 hs, se votará para elegir a las autoridades que gobernarán el club hasta 2027", arrancaron detallando en el comunicado.

Posteriormente, indicaron que debido a la organización dentro y en los alrededores de la Bombonera, los festejos por el día del hincha, se verán suspendidos este martes 12 de diciembre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1734392590546371048?t=J3-vkcDJAQa98mAVnt8a-A&s=08&partner=&hide_thread=false Con mucha satisfacción, Boca Juniors comunica a socios, socias e hinchas en general que este domingo 17 de diciembre, entre las 9 y 18 hs, se votará para elegir a las autoridades que gobernarán el club hasta 2027.



Para ajustar todos los detalles de organización, como el… pic.twitter.com/YigJPP3ScT — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 12, 2023

¿Por qué se suspendieron las elecciones en Boca Juniors?

La Justicia hizo lugar a un pedido de la oposición, encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, y suspendió las elecciones para definir la nueva dirigencia del club Boca Juniors. Estaban programadas para el domingo 3 de diciembre.

"La suspensión del acto de elecciones de autoridades de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors a celebrase el próximo día 2 o 3 de diciembre de 2023 y ello hasta tanto se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración que manifiestan los accionantes como objeto tendrán, para lo cual deberán dar constancia de su inicio", indica el escrito del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11, a cargo de la jueza Alejandra Abrebaya.

Según la resolución, hay "irregularidades en el padrón con socios que pasaban de adherentes a activos prácticamente sin espera y en cantidades desproporcionadas respecto de aquellos que perdían su condición social".