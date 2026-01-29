jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de enero de 2026 - 07:44
Urgente.

Explosión e incendio en una fábrica de San Fernando, Buenos Aires

Un estallido durante la madrugada desató un incendio de gran magnitud en un depósito industrial en San Fernando, Buenos Aires.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Incendio en San Fernando, Buenos Aires.

Incendio en San Fernando, Buenos Aires.

Un fuerte estallido se registró este jueves a la 1.36 de la madrugada en una fábrica del partido bonaerense de San Fernando y dio inicio a un incendio de grandes dimensiones que generó alarma en toda la zona norte del conurbano.

Lee además
Carnavales en Argentina. video
Festividad.

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial
La reacción de Rossana Chahla cuando en plena calle le pidieron menos TikTok y más obras.
Tucumán.

Así reaccionó Rossana Chahla al recibir el reclamo de un vecino: "Menos TikTok y más obras"

El episodio ocurrió en un depósito industrial de la empresa Otowil, dedicada a la elaboración y almacenamiento de productos de belleza. El predio se encuentra ubicado sobre la calle Brandsen al 800, entre 25 de Mayo y Sarmiento, frente a las vías del ramal Retiro–Tigre del ferrocarril Mitre.

Impacto del estallido y primeras reacciones

Residentes de la zona indicaron que el estallido provocó vibraciones en viviendas linderas y despertó a numerosas familias en plena madrugada. Minutos después, comenzaron a circular imágenes que mostraban una densa columna de humo negro y llamas de gran altura que se elevaban desde el interior del predio.

El fuego avanzó rápidamente dentro del depósito, lo que obligó a un despliegue inmediato de los servicios de emergencia. La cercanía con viviendas particulares y con el tendido ferroviario incrementó la preocupación en el lugar.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron un perímetro de seguridad para facilitar el trabajo de los equipos y reducir riesgos para la población.

Embed - Explosión y terrible incendio en San Fernando

Trabajo de los bomberos y fuerzas de apoyo

Más de diez dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Fernando, Tigre y Escobar intervinieron en el operativo para contener las llamas y evitar que el incendio alcanzara construcciones vecinas.

Las tareas se centraron en controlar los focos activos dentro del depósito y en enfriar sectores sensibles de la estructura. El operativo se desarrolló durante varias horas debido a la magnitud del siniestro y al tipo de materiales almacenados en el lugar.

En paralelo, personal de Defensa Civil, ambulancias del sistema de emergencias y fuerzas de seguridad permanecieron en la zona de manera preventiva, a la espera de eventuales derivaciones.

Investigación y situación actual

Hasta el momento, no existió información oficial sobre personas heridas como consecuencia del estallido o del incendio. Las autoridades mantuvieron reserva mientras continuaban las tareas en el predio afectado.

Las causas que originaron la explosión permanecen bajo investigación. Peritos especializados trabajan para determinar el origen del estallido y evaluar el alcance de los daños materiales.

El tránsito en las inmediaciones sufrió restricciones temporales y se recomendó a los vecinos evitar circular por la zona mientras continuaban las tareas de emergencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial

Así reaccionó Rossana Chahla al recibir el reclamo de un vecino: "Menos TikTok y más obras"

El salto histórico del oro y su efecto positivo en las cuentas externas de la Argentina

Rescatan 25 loros en Salta y liberan nueve aves silvestres en su hábitat natural

Descubrí el pueblo mágico de La Rioja que fascina a turistas este verano 2026

Lo que se lee ahora
La reacción de Rossana Chahla cuando en plena calle le pidieron menos TikTok y más obras.
Tucumán.

Así reaccionó Rossana Chahla al recibir el reclamo de un vecino: "Menos TikTok y más obras"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030. video
Informe.

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Dirección de rentas en Jujuy
Servicio.

Rentas llega a barrios y localidades de Jujuy con el programa "Rentas con Vos"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel