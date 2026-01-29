Explosión e incendio en una fábrica de San Fernando, Buenos Aires

Un fuerte estallido se registró este jueves a la 1.36 de la madrugada en una fábrica del partido bonaerense de San Fernando y dio inicio a un incendio de grandes dimensiones que generó alarma en toda la zona norte del conurbano.

Tucumán. Así reaccionó Rossana Chahla al recibir el reclamo de un vecino: "Menos TikTok y más obras"

El episodio ocurrió en un depósito industrial de la empresa Otowil, dedicada a la elaboración y almacenamiento de productos de belleza. El predio se encuentra ubicado sobre la calle Brandsen al 800, entre 25 de Mayo y Sarmiento, frente a las vías del ramal Retiro–Tigre del ferrocarril Mitre.

La explosión tuvo tal intensidad que el sonido se percibió en distintos puntos de la región, como Tigre, Victoria, Virreyes y sectores cercanos , según relataron vecinos y usuarios en redes sociales.

Residentes de la zona indicaron que el estallido provocó vibraciones en viviendas linderas y despertó a numerosas familias en plena madrugada. Minutos después, comenzaron a circular imágenes que mostraban una densa columna de humo negro y llamas de gran altura que se elevaban desde el interior del predio.

El fuego avanzó rápidamente dentro del depósito, lo que obligó a un despliegue inmediato de los servicios de emergencia. La cercanía con viviendas particulares y con el tendido ferroviario incrementó la preocupación en el lugar.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron un perímetro de seguridad para facilitar el trabajo de los equipos y reducir riesgos para la población.

Embed - Explosión y terrible incendio en San Fernando

Trabajo de los bomberos y fuerzas de apoyo

Más de diez dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Fernando, Tigre y Escobar intervinieron en el operativo para contener las llamas y evitar que el incendio alcanzara construcciones vecinas.

Las tareas se centraron en controlar los focos activos dentro del depósito y en enfriar sectores sensibles de la estructura. El operativo se desarrolló durante varias horas debido a la magnitud del siniestro y al tipo de materiales almacenados en el lugar.

En paralelo, personal de Defensa Civil, ambulancias del sistema de emergencias y fuerzas de seguridad permanecieron en la zona de manera preventiva, a la espera de eventuales derivaciones.

Investigación y situación actual

Hasta el momento, no existió información oficial sobre personas heridas como consecuencia del estallido o del incendio. Las autoridades mantuvieron reserva mientras continuaban las tareas en el predio afectado.

Las causas que originaron la explosión permanecen bajo investigación. Peritos especializados trabajan para determinar el origen del estallido y evaluar el alcance de los daños materiales.

El tránsito en las inmediaciones sufrió restricciones temporales y se recomendó a los vecinos evitar circular por la zona mientras continuaban las tareas de emergencia.