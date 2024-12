Feriados de diciembre 2024: cuándo es el próximo fin de semana largo

El próximo feriado nacional será el domingo 8 de diciembre , correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción de María. Sin embargo, en este caso no habrá fin de semana largo , ya que esta fecha es inamovible según el calendario oficial.

Estos días libres estimulan el turismo dentro del país. Son una oportunidad para fomentar industrias como la hotelería y la gastronomía. Calendario 2024: cuándo hay feriados en noviembre.

2 de mayo (viernes)

(viernes) 15 de agosto (viernes)

(viernes) 21 de noviembre (viernes)

Las fechas fijadas por el Gobierno para 2025, de todos modos, no contarán como feriados sino como días no laborables con fines turísticos. Esto implica que las empresas tienen la potestad de determinar si les otorgan o no el día libre a sus empleados.