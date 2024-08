Fuerte caída del consumo masivo: en julio cayó un 16%

Las señales de reactivación aún no aparecen. Es información que surge de la consultora Scentia, encargada de medir la evolución de las ventas en supermercados.

Es la disminución más significativa registrada en la serie, y la peor noticia es que no se anticipan mejoras para los próximos meses. No solo porque no se perciben cambios en la demanda, sino también porque desde agosto las comparaciones serán con meses de alto consumo debido al “plan platita” anunciado hacia el final de la administración anterior.