Greenpeace intervino un monumento contra la Ley de Glaciares

El monumento a los Dos Congresos, ubicado frente al Congreso de la Nación Argentina, amaneció este martes con carteles de protesta vinculados a la Ley de Glaciares. La intervención la realizó un grupo de activistas de Greenpeace en las primeras horas de la mañana.

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Según fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 6.30, cuando un grupo de personas ingresó al perímetro del monumento tras escalar el enrejado. En ese contexto, desplegaron banderas y carteles con consignas dirigidas a los legisladores.

Los mensajes colocados en la estructura señalaron “ Diputados: no traicionen a los argentinos ” y “ La Ley de Glaciares no se toca ”, en referencia al tratamiento parlamentario previsto en la Cámara baja.

Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intervino en el lugar tras detectar la presencia de los activistas dentro del perímetro. De acuerdo con la información oficial, nueve personas participaron de la acción.

Siete de los involucrados fueron identificados en el lugar, mientras que otros dos permanecieron en altura sobre el monumento. Para esos casos, se solicitó la asistencia de Bomberos con el objetivo de completar el procedimiento de identificación.

La intervención incluyó el despliegue de banderas de gran tamaño, colocadas en distintos sectores de la estructura, lo que generó visibilidad inmediata en una zona de alto tránsito.

Ley de Glaciares Ley de Glaciares.

Reclamo ambiental en medio del debate legislativo

La protesta se dio en el marco de una jornada clave en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se prevé el tratamiento de la Ley de Glaciares. El contexto político elevó la tensión y motivó distintas manifestaciones.

Desde sectores ambientalistas y espacios opositores se expresó preocupación por el avance del proyecto. En ese escenario, la acción de Greenpeace buscó instalar el tema en la agenda pública desde las primeras horas del día.

El antecedente más cercano ocurrió semanas atrás, cuando integrantes de la organización realizaron una protesta en la explanada del Senado, donde también se registraron detenciones.

Convocatoria a una movilización durante la tarde

Además de la intervención en el monumento, distintas organizaciones convocaron a una concentración para la tarde frente al Congreso. La cita se fijó a partir de las 17.

La convocatoria incluye a sectores ambientales y agrupaciones políticas que anticiparon su rechazo al proyecto en discusión. Se espera una mayor presencia de manifestantes en la zona durante el desarrollo de la jornada.

El operativo de seguridad se mantiene activo en los alrededores del Congreso, con presencia policial en puntos estratégicos ante la posibilidad de nuevas intervenciones.