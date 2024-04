Hoy darán los datos de la inflación de marzo: se espera que sea del 10%. 

Además, hay que tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires, que siempre es un indicador bastante cercano a Nación, dio 13,2%. Hasta el momento el acumulado interanual es de 276,2% y podría incrementarse con el número del mes pasado.

Según el ministro Caputo, "ya no hay razones macroeconómicas" que expliquen una eventual nueva disparada de la inflación. Y destacó: "No solo no están subiendo los precios, sino que están bajando nominalmente. La carne volvió al promedio de diciembre-enero”.

Según la consultora LCG, durante la primera semana del corriente mes, el rubro Alimentos y Bebidas aumentó un 0,4%. En general, "la inflación mensual promedio y la medida entre puntos cayeron por cuarta semana consecutiva", señalan en su último informe.

Según releva Bull Market, el broker de Ramiro Marra, de los colaboradores más cercanos de Milei; el "consenso de mercado" para el IPC de marzo también gira en torno a un 12,5% y un 13%.

La consultora de la economista Marina Dal Poggetto, EcoGo, sostiene que hubo una muy leve desaceleración de los precios en marzo respecto al mes previo: 13,1% mensual vs. el 13,2% de febrero, apenas una décima por debajo.

Mientras tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado esta semana por el Banco Central midió un IPC del 12,5% para marzo, unos 1,8 puntos porcentuales por debajo de la última proyección.

La inflación de alimentos ronda un 9% para abril

El índice de precios al consumidor de este mes se pronostica en un promedio del 9% que en el rubro alimenticio está sujeto a fuertes fluctuaciones entre los puntos de venta.

Hubo esta semana casos como el del tomate, que en un supermercado cotizaba un 204,5% más alto que en otro. Y en el otro extremo, el zapallo registró una diferencia del 21,3% entre centros de consumo.

Los cálculos corresponden a CEPA, que va más allá y compara valores de los supermercados con el Mercado Central, que le da una brecha del 167%, en la que también se destaca el tomate, que se despachaba a 374,7% menos en el mercado concentrador.

Las páginas web especializadas vienen predicando al respecto que, para maximizar el ahorro en el supermercado, es recomendable planificar las compras, comparar precios entre diferentes marcas y establecimientos, aprovechar las ofertas y promociones disponibles, comprar productos de temporada y de marca propia, y evitar las compras impulsivas.