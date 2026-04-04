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4 de abril de 2026 - 19:17
País.

Inconsciente al volante: fue detenido dos veces en 14 días por alcoholemia positiva

El conductor registró niveles extremos de alcohol en sangre en controles realizados en Trelew y Rawson y enfrenta duras sanciones

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Inconsciente al volante: fue detenido dos veces en 14 días por alcoholemia positiva

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Los operativos fueron realizados de manera conjunta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía provincial y personal de Tránsito local, en procedimientos llevados a cabo durante la madrugada de los días 15 y 29 de marzo. En el segundo control, los agentes detectaron que el conductor presentaba un marcado estado de ebriedad, con aliento etílico y comportamiento errático.

Al verificar sus antecedentes recientes, las autoridades constataron que el mismo individuo ya había sido sancionado días antes por una infracción de igual gravedad. Esta reincidencia agravó su situación judicial y administrativa, dado el riesgo que implica conducir en esas condiciones.

Sanciones severas y advertencias por el riesgo vial

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Tras los procedimientos, se procedió a la retención de la Licencia Nacional de Conducir, mientras que la Justicia evalúa una posible inhabilitación de hasta 400 días para manejar. Además, el infractor deberá afrontar una multa que podría alcanzar los 5 millones de pesos.

Desde la ANSV remarcaron que conducir bajo los efectos del alcohol reduce notablemente los reflejos, altera la percepción del entorno y disminuye la capacidad de reacción ante imprevistos, factores que incrementan de manera significativa la probabilidad de protagonizar siniestros viales graves o fatales.

El organismo nacional mantiene controles diarios en distintos puntos del país con el objetivo de prevenir este tipo de conductas y retirar de circulación a quienes representan un peligro para terceros.

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