Inició el paro del campo: no comercializa granos ni hacienda

“El Gobierno está viendo una película equivocada sobre lo que pasa en el campo, cuando se habla de crecimiento y desarrollo y tenemos un 50% de pobreza, y con muchas de nuestras producciones en una situación de extrema gravedad “, indicó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, quien resaltó el buen diálogo que hay con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Sin embargo, expresó: "la realidad es que los resultados son magros. El diálogo siempre lo vamos a tener abierto, porque no hay que dinamitar puentes, pero también podemos dialogar y tomar medidas de protestas que muestren claramente que se siguen equivocando y que no se corrigen los errores que se han cometido”.

Siguiendo lo expresado por los productores y dirigentes en los últimos días, existen una gran cantidad de reclamos hacia la administración nacional: acabar con el problema del faltante de gasoil y de otros insumos básicos para la actividad, como fertilizantes, neumáticos y repuestos; bajar la carga impositiva; quitar las restricciones a la exportación de carne vacuna, maíz y trigo; bajar la brecha cambiaria, y rechazar todas aquellas iniciativas que no brinden confianza e incrementen la inversión, como el proyecto del Senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, para cambiar el cobro de las retenciones a las exportaciones del agro.

Si bien la protesta contará con una significativa adhesión entre los productores, la convocatoria de la Mesa de Enlace dejó a la luz en el día de la fecha las disidencias de los dirigentes con las bases del interior, luego de la negativa de las máximas autoridades de las entidades de no formar parte del tractorazo a Plaza de Mayo el pasado 23 de abril, que fue organizado por productores autoconvocados.

Además, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en declaraciones a Canal Rural se manifestó en contra del cese de comercialización: “El clima que se vive en el sector no es el clima que transmiten los dirigentes, se lo he transmitido a ellos personalmente, y yo recorro el campo no me quedo en el escritorio. Con este barullo que el mundo tiene, con esta guerra, donde los precios se fueron por las nubes y los precios de los fertilizantes este año se duplicaron, la confrontación no es el camino y me parece que hay que cooperar”, expresó el funcionario.

Uno de los focos de la protesta será la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, donde se encontrará la Mesa de Enlace. Encauzados en el lema “Por la Argentina”, desde las 10:30 en el km. 83 de la ruta nacional 14 (mano al sur) se comenzará la caravana hasta el cruce de las rutas 16 y 14, donde se llevará adelante la Asamblea a la hora 12.

“Marchamos por la Argentina. Y queremos dejar en claro que son muchas las razones que nos llevan a protestar. No hablamos sólo de cuestiones que afectan al sector productivo. Levantamos las voces para exponer ante la sociedad una serie de razones económicas, sociales, productivas y políticas”, indicaron en un mensaje las entidades productivas de Entre Ríos.

Pero a su vez habrá concentración de productores en otros distritos, como por ejemplo desde las 10 en los siguientes lugares la provincia de Buenos Aires: Guaminí: en la rotonda de la Ruta 33 y Rutas 65 y 85; Azul: en la rotonda de las Rutas 226 y 3; en la rotonda de Las Armas, en Autovía 2 Ruta 74; Pehuajó, en la rotonda de Ruta 5 Acceso; San Pedro: en Ruta 9 y Acceso a Río Tala; Chivilcoy: en la rotonda de Ruta 5 y Ruta 30, y en Chascomús, en la Ruta 2 y 20.

También en la provincia de La Pampa, desde las 10 los productores se reunirán en la rotonda de Ruta 5 a la altura del frigorífico Carnes Pampeanas, y después desde las 14:30 en el distrito de Miguel Riglos, en el cruce de las Rutas 1 y 14. Por otro lado, en Corrientes desde las 11 se organizará una asamblea y concentración en la Sociedad Rural de Bella Vista, con la presencia de productores de arroz, forestación, citrus dulce, yerba mate, y ganadería. También participarán dirigentes de la Federación Económica Correntina, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio e Industriales, entre otras.

En las últimas horas, a los inconvenientes que ha producido la sequía y los incendios en el pasado verano, la zona del noreste de Entre Ríos y el sur-este de Corrientes fue afectada por un fuerte temporal de lluvias y granizo que perjudicó de lleno a la producción de cítricos. Los distritos más dañados fueron Colonia Belgrano, Colonia Sauce, San Roque, Santa Juana y Santa María. A los conflictos climáticos se agregan los económicos y financieros. En cuanto a esto, se han viralizado imágenes del drama de productores de Santa Lucía, en Corrientes, con miles de kilos de tomates que fueron arrojados al costado de la ruta, ante la imposibilidad de cubrir los costos de la actividad.

La provincia de Chaco es otro de los lugares donde habrá protestas. Desde las 11 frente a la Sociedad Rural de Resistencia, comenzará a formarse una una concentración de productores. También en Tucumán se organizarán concentraciones en ingreso a pueblos sin cortes de rutas.

Por el lado de Santa Fe, la Mesa de Enlace provincial informó que adhiere a la convocatoria efectuada por la dirigencia nacional, y comunicó que habrá lugar para movilizaciones en distintas zonas de la provincia. En el mensaje, exigieron medidas urgentes “que permitan retomar a pleno las actividades productivas, establecer el marco de largo plazo que promueva y asegure las inversiones indispensables para crecer. Queremos vivir y trabajar en una Argentina que asegure libertad para pensar, crear y hacer”.

Adhesión, más allá de las diferencias

Con severas diferencias con la dirigencia del campo a nivel nacional, particularmente por no haber adherido al tractorazo del pasado 23 de abril a Plaza de Mayo, los integrantes de la Mesa de Enlace de Córdoba al final lograron concluir en acompañar la jornada federal de demanda, de movilización y de cese de comercialización de ganados y granos, “dejando a criterio de cada una de sus asociadas la modalidad local de acción”, según precisaron en un documento que fue entregado a la prensa en las últimas horas.

También con disidencias con la Mesa de Enlace nacional, se incorporan a la jornada de mañana el Grupo Independencia y Autoconvocados del Campo: desde las 10 convocan a una concentración en el cruce de las Rutas 9 y 178. “Esperamos a todas las personas de trabajo a encaminar el rumbo de una Nación con valores”, indicaron los productores de los dos espacios, quienes habían reclamado a los dirigentes de las entidades del campo medidas de fuerza “más profundas”, ante una malestar creciente de las bases de productores con el Gobierno del Frente de Todos.