Javier Milei dijo que la inflación de febrero será "un numerazo"

Al momento de explicar el resultado del programa económico de déficit cero, Javier Milei detalló: “En la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario, eso anualizado te da 3.700% de inflación; cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual. Si tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, anualizado da 17.000%, es decir, nos dejaron plantado una hiperinflación”.

Javier Milei Javier Milei dio marcha atrás al aumento de sueldos

“El IPC ya en la tercera semana corría al 30% y terminó en el 25%, hubo una retracción. Me dejaron una economía que venía viajando al 54% en mayorista. Ahora, como consecuencia de que implementamos un programa de estabilización muy duro, al no genera emisión monetaria, los precios no pudieron seguir creciendo al ritmo que venían. A partir de ahí, la inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%, y (la de febrero) parece que está debajo del 15%, un numerazo”.

Seguido, el Presidente aseguró que una vez superado el impacto las subas en las prepagas y tarifas, que son “una vez y para siempre, y tienen que ver con las recomposiciones de precios, al número que veas le vas a tener que restar cinco números porcentuales, y cuando pase eso vas a tener una inflación de un dígito”.

Javier Milei defendió la apertura de importaciones de productos de la canasta básica

Por otra parte, el presidente Milei respaldó la apertura de importaciones de algunos productos de la canasta básica ante la suba de precios. El Presidente dijo que esta medida, anunciada en conferencia de prensa por el vocero, Manuel Adorni, “hará que el nivel de precios sea menor ante la tasa de inflación”.

Adorni anunció la medida tras la reunión del lunes entre el ministro de Economía, Luis Caputo, con supermercadistas: “Se ha tomado la determinación de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar, en pos de poder hacer los precios más competitivos y en beneficio de las familias y los consumidores argentinos”.