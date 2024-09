Javier Milei: "En el 2025 vamos a dar un batacazo electoral"

En el inicio, Milei reflexionó sobre los desafíos que enfrentó al introducir “La Libertad Avanza” en un escenario político tradicional, marcado por la duda y la oposición. “La casta política decía que no íbamos a poder formar partido, que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas”, relató.