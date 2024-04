La construcción, frenada tras la suba de costos y la falta de insumos

"Subió en pesos y en dólares. El acero, el aluminio, el cemento: todo presenta un incremento despiadado. Sólo no paralizaron sus actividades aquellos constructores que están en mitad de obra porque, bueno, retomar luego se les haría más caro. Pero quienes están iniciando proyectos pusieron el pie en el freno", explicó.

"El hierro hoy viene con un costo en dólares mucho más caro que lo que sale en euros en Europa. Los aumentos que vemos no tienen relación, justamente, con los costos. Hay mucho de especulación, de monopolio, sino no se explica", sumó.

El costo del metro cuadrado nuevo en dólares aumentó más del 80 por ciento en los últimos tres meses.

Además, como asociado en la empresa constructora Arquitectónika, López afirmó que "al constructor que puede, bueno, no le queda otra que pagar porque no puede hacer un edificio sin hierro o cemento", pero este mismo presente de precios desatados está generando un fuerte impacto en la demanda de insumos.

"El consumo de hierro, ladrillos y cemento bajó por lo menos 50% de diciembre a esta parte. Es lógico si tomamos en cuenta que, precisamente, el valor del hierro aumentó 100% en lo que va del año. La suba de los precios en pesos combinada con la baja del dólar resultó fatal para el sector", aseguró.

La construcción, cada vez más cara en dólares

De acuerdo con un análisis de Reporte Inmobiliario, el precio por metro cuadrado de construcción reciente experimentó un incremento superior al 80% en el trimestre pasado.

La firma de análisis indicó que la disminución en el valor del dólar, "y su posterior estabilización en una franja cercana a los $1.000, produjo que la tasa de incremento del costo de construir un metro cuadrado en dólares durante marzo fuera del 26% con relación al mes anterior".

"Así, tomando la cotización del mercado paralelo de la divisa de Estados Unidos, el costo por metro cuadrado vendible alcanzó los u$s1.318,82. Y el valor total a invertir en la construcción de un edificio tipo se ubicó algo por encima del millón de dólares", apuntó.

Según los datos proporcionados por Reporte Inmobiliario, el valor actual de construcción en dólares alcanza su punto más elevado desde agosto de 2008 hasta la fecha.

Reemplazo de materiales para compensar costos

"Usualmente, la mitad del costo de construcción corresponde a insumos y la mitad restante a mano de obra. Hoy tenemos una diferencia de 70 a 30. De ahí que hay constructores que están tomando la medida de reemplazar materiales y contratar más mano de obra porque, en sí, es lo que menos está costando", detalló.

En esta línea, otra fuente relacionada con el sector de la construcción citó, como ilustración, que "en algunos proyectos volvimos a colocar ladrillos comunes en lugar de huecos, algo que es casi prehistórico, porque son más baratos. Por ejemplo, en la división de dormitorios. Esto implica más mano de obra, pero contratar resulta más económico que utilizar los materiales de siempre".

En el ámbito, señalan que el aumento del gasto ya está afectando el valor de los departamentos nuevos, que han comenzado a aumentar significativamente en estos meses.

El costo de construcción actual medido en dólares se ubica como el más alto desde agosto de 2008 a esta parte.

"Hay subas de precios y los valores en los proyectos en boca de pozo están más altos que el año pasado. Sin dudas. Esto terminará arrastrando al usado, que para colmo atraviesa un momento de falta de demanda. También está aquel que puede vender su usado y se encuentra que hoy, por la suba de los costos, ya no alcanza a comprarse un departamento nuevo", expresó López.

Junto con la situación de los costos de los materiales, el ejecutivo de la SCA destacó que los faltantes de productos importados continúan agravándose.

"No están entregando dólares para importar. Falta electrónica, ascensores, grifería. Es un momento dramático para la construcción y la perspectiva es preocupante. Tal vez con una devaluación cambie la escala de costos, pero no sabemos qué ocurrirá de acá a junio. Dependemos, por ejemplo, de lo que haga el campo. Por lo pronto, quien tenía o tiene dólares en el colchón ya no invierte en ladrillos. Ocupa ese dinero en su día a día, pagando tarjetas y el gasto cotidiano", concluyó.