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5 de abril de 2026 - 12:44
País.

La Iglesia dijo que crecieron los pedidos de ayuda y alertó sobre una situación "muy complicada"

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, se refirió a la situación social de nuestro país y lo que le preocupa a la Iglesia.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La Iglesia advirtió por el aumento de la demanda social y alertó sobre una situación muy complicada

La Iglesia advirtió por el aumento de la demanda social y alertó sobre una situación "muy complicada"

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, manifestó su preocupación por el incremento en los pedidos de asistencia social y para con la Iglesia; y advirtió que el escenario es especialmente complejo en los grandes centros urbanos.

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Crecen los pedidos de ayuda

El referente de la Iglesia señaló que en los últimos meses se observa un aumento sostenido en la cantidad de personas que recurren a la asistencia de Cáritas Argentina.

En declaraciones a un medio radial de Buenos Aires, Colombo sostuvo que “se nota el incremento del número de personas que piden la asistencia de Cáritas” y remarcó que la situación actual presenta un nivel de complejidad elevado, particularmente en las ciudades más grandes.

Enfoque en los sectores más vulnerables

El arzobispo remarcó que la preocupación principal de la Iglesia está puesta en garantizar la atención a los sectores más vulnerables.

En ese sentido, aclaró que el posicionamiento institucional no responde a una lógica política, sino al objetivo de promover el bien común. “Nos importa profundamente la atención de las personas más vulnerables”, afirmó.

Preocupación por instituciones de discapacidad

Durante la entrevista, Colombo también hizo referencia a la situación de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, señalando dificultades en su sostenimiento.

Según explicó, desde hace meses se registran demoras en los pagos de prestaciones, lo que impacta directamente en el funcionamiento de estos espacios. Entre ellos mencionó a los centros vinculados a la obra de Don Orione, que dependen de esos recursos para afrontar salarios y gastos operativos.

Reclamo al Ministerio de Salud

En este contexto, la Iglesia envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que expresó su preocupación por el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales.

En el documento, los obispos advirtieron que muchas instituciones atraviesan una crisis económica severa, que compromete aspectos esenciales como la alimentación, los medicamentos y el pago de salarios.

Además, señalaron que los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde fines de 2025, mientras los costos de funcionamiento continúan en aumento.

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