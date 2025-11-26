miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 19:19
País.

Los ministros de Javier Milei podrán viajar sin destinos prohibidos en sus vacaciones

El presidente Javier Milei revisó las restricciones impuestas el verano pasado y autorizó a sus ministros a viajar al exterior sin destinos prohibidos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Ahora, en una revisión de esos criterios, Milei habilitó la posibilidad de viajar a destinos “lógicos” y sin prohibiciones específicas, confirmaron fuentes del Gobierno durante la reunión de Gabinete encabezada junto al jefe de ministros, Manuel Adorni.

Viajes permitidos: Punta del Este, Estados Unidos y Europa vuelven a estar habilitados

Funcionarios que el año pasado evitaron viajar a Punta del Este, Estados Unidos o Europa podrán hacerlo en esta nueva etapa, siempre y cuando los destinos elegidos resulten “razonables”.

Javier Milei
Javier Milei.

Javier Milei.

“No hay limitaciones. Cada uno puede viajar donde guste, siempre y cuando sean lugares lógicos”, señaló una fuente oficial.

La medida implica un giro respecto de la línea inicial, que buscaba evitar imágenes de funcionarios en destinos asociados al lujo durante la aplicación del fuerte ajuste económico.

Condiciones que se mantienen: aviso previo, disponibilidad y posibilidad de interrupción

Aunque la flexibilización es amplia, se mantienen tres condiciones:

  • Los ministros deben informar sus ausencias y planificar vacaciones en la primera quincena de enero, para dejar disponible la segunda parte del mes para trabajar las reformas de segunda generación que el Gobierno enviará al Congreso en febrero.

  • Deben coordinar con sus equipos para garantizar la actividad del ministerio durante su ausencia.

  • Los períodos de descanso podrán ser interrumpidos ante situaciones de emergencia o temas urgentes de gestión.

