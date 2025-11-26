Los ministros de Javier Milei podrán viajar sin destinos prohibidos en sus vacaciones

Foto archivo.

A semanas del inicio del verano, el presidente Javier Milei decidió flexibilizar las restricciones que él mismo había impuesto a comienzos de 2025 sobre los destinos vacacionales permitidos para sus ministros. En aquella primera etapa de gobierno, los funcionarios tenían prohibido viajar a lugares considerados “ostentosos”, bajo la premisa de que “no hay plata” y la necesidad de “predicar con el ejemplo”.

Ahora, en una revisión de esos criterios, Milei habilitó la posibilidad de viajar a destinos “lógicos” y sin prohibiciones específicas, confirmaron fuentes del Gobierno durante la reunión de Gabinete encabezada junto al jefe de ministros, Manuel Adorni.

Viajes permitidos: Punta del Este, Estados Unidos y Europa vuelven a estar habilitados Funcionarios que el año pasado evitaron viajar a Punta del Este, Estados Unidos o Europa podrán hacerlo en esta nueva etapa, siempre y cuando los destinos elegidos resulten “razonables”.

Javier Milei Javier Milei. “No hay limitaciones. Cada uno puede viajar donde guste, siempre y cuando sean lugares lógicos”, señaló una fuente oficial. La medida implica un giro respecto de la línea inicial, que buscaba evitar imágenes de funcionarios en destinos asociados al lujo durante la aplicación del fuerte ajuste económico. Condiciones que se mantienen: aviso previo, disponibilidad y posibilidad de interrupción Aunque la flexibilización es amplia, se mantienen tres condiciones: Los ministros deben informar sus ausencias y planificar vacaciones en la primera quincena de enero , para dejar disponible la segunda parte del mes para trabajar las reformas de segunda generación que el Gobierno enviará al Congreso en febrero.

Deben coordinar con sus equipos para garantizar la actividad del ministerio durante su ausencia.

Los períodos de descanso podrán ser interrumpidos ante situaciones de emergencia o temas urgentes de gestión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.