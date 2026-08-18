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18 de agosto de 2026 - 18:16
Economía

Los precios mayoristas aceleraron en julio: subieron 0,8% y acumulan 16,6% en el año

El Índice de Precios Internos al por Mayor registró en julio una nueva desaceleración de 0,3 puntos porcentuales frente a junio y sumó así tres meses consecutivos de descenso.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los precios mayoristas aceleraron en julio: subieron 0,8% y acumulan 16,6% en el año.&nbsp;

Los precios mayoristas aceleraron en julio: subieron 0,8% y acumulan 16,6% en el año. 

Los precios mayoristas volvieron a desacelerarse en julio. Según el Indec, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) bajó 0,3 puntos porcentuales respecto de junio y acumuló tres meses consecutivos de menor variación.

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Los precios mayoristas profundizaron su desaceleración en julio: el IPIM del Indec se ubicó 0,3 puntos porcentuales por debajo del registro de junio y acumuló tres meses consecutivos de bajas. En el año, el índice avanzó 16,6% y en los últimos 12 meses, 31,1%.

En julio, los precios mayoristas avanzaron como consecuencia de las subas del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los importados.

El dato también fue celebrado por el Gobierno. El presidente Javier Milei publicó en X: “Y al final julio empezó con CERO. Inflación mayorista = 0,8%”. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en la evolución histórica del indicador y afirmó que “la variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019”.

El Indec mide la evolución de los precios mayoristas a través de tres índices. En julio, cada uno presentó los siguientes resultados:

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mide la evolución de los precios de los productos vendidos en el mercado interno por productores e importadores, con impuestos incluidos. En julio, avanzó 0,8% y acumuló una variación interanual del 31,1%.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que mide la evolución de los precios mayoristas sin considerar el efecto impositivo, aumentó 0,8% en julio y acumuló una variación interanual del 30,2%.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que refleja la evolución de los precios de la producción local sin el efecto de los impuestos, aumentó 0,9% en julio y acumuló una variación del 31,3% en los últimos 12 meses.

El costo de construcción subió 2,1% en julio

Además de los precios mayoristas, el Indec publicó este martes el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Gran Buenos Aires. En julio, el indicador aumentó 2,1%, por debajo del 2,6% registrado en junio, y marcó así una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales.

El indicador acumuló un aumento del 19,2% entre enero y julio, mientras que en la comparación interanual mostró una suba del 32,5%.

Los materiales fueron uno de los componentes que más incidieron en el costo de la construcción, con una suba del 1,6% en julio. Entre los rubros que más se encarecieron se destacaron Vidrios, con 3,6%, seguido por Movimiento de tierra (3%), Otros trabajos y gastos (2,7%), Instalación eléctrica (2,5%), Estructura (2,2%) y Albañilería (2,2%).

La mano de obra también mostró un incremento en julio, con una suba del 2,5%. Dentro de este componente, los salarios del sector aumentaron 2,6%, de acuerdo con el Indec.

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