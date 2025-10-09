jueves 09 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 08:38
Atención.

Los vuelos podrían sufrir demoras este jueves por una medida gremial: qué pasa en Jujuy

Este jueves la Asociación de Pilotos de Líneas Aérea (APLA) tiene prevista una asamblea en Aeroparque. Conocé el estado de los vuelos en Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Aeropuerto Horacio Guzmán - Jujuy

Aeropuerto Horacio Guzmán - Jujuy

Lee además
vuelos en riesgo en la previa del fin de semana largo: los motivos de la medida
¡Atención!

Vuelos en riesgo en la previa del fin de semana largo: los motivos de la medida
ate anuncio asambleas en aeropuertos y podria haber demoras en los vuelos: que pasa en jujuy
Importante.

ATE anunció asambleas en aeropuertos y podría haber demoras en los vuelos: qué pasa en Jujuy

La medida de fuerza está motivada por el estancamiento en las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas y otros reclamos gremiales. Esto podría generar importantes demoras y la cancelación de vuelos.

Medidas de pilotos: horarios y demoras

Según informaron desde el sindicato, las asambleas están previstas para este 9 de octubre, entre las 16 y las 20 horas. Mientras que la segunda jornada será el viernes 24 de octubre, de 6 a 10 de la mañana.

En ambos días se verán afectados los servicios, ya que las actividades gremiales se realizarán en el mismo aeropuerto y durante el horario laboral de muchos pilotos.

image

“Durante estas asambleas se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones”, advirtió el gremio en un comunicado oficial, en el que también apuntó directamente a Aerolíneas Argentinas como responsable del conflicto.

De esta forma, aunque por el momento las asambleas no implican un paro total de actividades, el impacto sobre los vuelos podría ser significativo, sobre todo en las franjas horarias en las que hay mayor concentración de salidas y arribos. Aeroparque opera una gran cantidad de vuelos de cabotaje, y cualquier alteración en su cronograma puede generar un efecto en cadena en otros aeropuertos del país, especialmente en la previa de un fin de semana largo.

Cuál es el estado de los vuelos en Jujuy

En concordancia con las medidas adoptadas, TodoJujuy.com consultó en Aeropuertos Argentina el estado de los vuelos que parten y arriban al Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán.

Por el momento, no se registran demoras, cancelaciones ni modificaciones. Sin embargo, se recomienda que cada pasajero consulte con su aerolínea correspondiente antes de la hora de su vuelo.

AEROPUERTO JUJUY (1)

Partidas desde Jujuy

  • 10:10 - FO 5181 - Destino: Aeroparque - AEP - EN HORARIO
  • 11:45 - AR 1515 - Destino: Aeroparque - AEP - EN HORARIO
  • 14:00 - ZP 0871 - Destino: Asunción - ASU - EN HORARIO
  • 14:45 - AR 1517 - Destino - Aeroparque - AEP - EN HORARIO
  • 20:15 - AR 1519 - Destino: Aeroparque - AEP - EN HORARIO
  • 20:25 - FO 5183 - Destino: Ezeiza - EZE - EN HORARIO

Arribos a Jujuy

  • 09:40 - FO 5180 - Origen: Ezeiza - EZE - EN HORARIO
  • 11:15 - AR 1514 - Origen: Aeroparque - AEP - EN HORARIO
  • 13:20 - ZP 0870 - Origen: Asunción - ASU - EN HORARIO
  • 14:05 - AR 1516 - Origen: Aeroparque - AEP - EN HORARIO
  • 19:35 - AR 1518 - Origen: Aeroparque - AEP - EN HORARIO
  • 19:55 - FO 5182 - Origen: Aeroparque - AEP - EN HORARIO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vuelos en riesgo en la previa del fin de semana largo: los motivos de la medida

ATE anunció asambleas en aeropuertos y podría haber demoras en los vuelos: qué pasa en Jujuy

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre

Luis Caputo y Scott Bessent cerraron los términos del salvataje para Argentina

Allanan el despacho y la casa de José Luis Espert

Lo que se lee ahora
Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares, dijo la mujer que alquiló la casa
Policiales.

"Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares", dijo la mujer que alquiló la casa

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo) video
Juicio.

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel