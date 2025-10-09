Los vuelos podrían sufrir demoras este jueves por una medida gremial: qué pasa en Jujuy

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció días atrás la realización de asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery durante dos jornadas de octubre. Una de ellas, se desarrollará en la previa al fin de semana largo, iniciando este jueves 9 de octubre.

La medida de fuerza está motivada por el estancamiento en las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas y otros reclamos gremiales. Esto podría generar importantes demoras y la cancelación de vuelos.

Según informaron desde el sindicato, las asambleas están previstas para este 9 de octubre, entre las 16 y las 20 horas. Mientras que la segunda jornada será el viernes 24 de octubre, de 6 a 10 de la mañana.

En ambos días se verán afectados los servicios, ya que las actividades gremiales se realizarán en el mismo aeropuerto y durante el horario laboral de muchos pilotos.

“Durante estas asambleas se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones”, advirtió el gremio en un comunicado oficial, en el que también apuntó directamente a Aerolíneas Argentinas como responsable del conflicto.

De esta forma, aunque por el momento las asambleas no implican un paro total de actividades, el impacto sobre los vuelos podría ser significativo, sobre todo en las franjas horarias en las que hay mayor concentración de salidas y arribos. Aeroparque opera una gran cantidad de vuelos de cabotaje, y cualquier alteración en su cronograma puede generar un efecto en cadena en otros aeropuertos del país, especialmente en la previa de un fin de semana largo.

Cuál es el estado de los vuelos en Jujuy

En concordancia con las medidas adoptadas, TodoJujuy.com consultó en Aeropuertos Argentina el estado de los vuelos que parten y arriban al Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán.

Por el momento, no se registran demoras, cancelaciones ni modificaciones. Sin embargo, se recomienda que cada pasajero consulte con su aerolínea correspondiente antes de la hora de su vuelo.

Partidas desde Jujuy

10:10 - FO 5181 - Destino: Aeroparque - AEP - EN HORARIO

11:45 - AR 1515 - Destino: Aeroparque - AEP - EN HORARIO

14:00 - ZP 0871 - Destino: Asunción - ASU - EN HORARIO

14:45 - AR 1517 - Destino - Aeroparque - AEP - EN HORARIO

20:15 - AR 1519 - Destino: Aeroparque - AEP - EN HORARIO

20:25 - FO 5183 - Destino: Ezeiza - EZE - EN HORARIO

Arribos a Jujuy