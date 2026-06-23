Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país en una jornada negativa global.

Los mercados globales operaron en baja este martes y las acciones argentinas en Wall Street registraron caídas de hasta 3,8%. Al mismo tiempo, el riesgo país subió a 435 puntos básicos y el dólar blue llegó a $1500, en una jornada marcada por la cautela de los inversores.

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En Nueva York, los activos argentinos también sintieron el impacto de la caída generalizada en los mercados internacionales. Las mayores bajas entre los papeles locales fueron lideradas por BBVA (-3,1%), Banco Macro (-2,6%) e YPF (-2,2%), en una jornada marcada por la cautela de los inversores.

Las bolsas internacionales registraban una jornada negativa , impulsadas por las dudas sobre una política monetaria más dura de la Reserva Federal y el retroceso de las empresas tecnológicas. El índice Nasdaq era uno de los más afectados y anotaba una caída del 1,5%.

Las bolsas de Asia finalizaron la rueda en terreno negativo, con fuertes caídas en varios mercados. En Seúl, el índice Kospi fue uno de los más golpeados y perdió 10%.

Entre las acciones argentinas que cotizan en el exterior, las mayores bajas correspondían a Galicia (-2,8%), Globant (-2,5%) y BBVA (-2,3%), en línea con la tendencia negativa de los mercados.

Las bajas externas también impactaban en la plaza argentina: el S&P Merval caía 1,2% en moneda local y 2% en dólares a través del contado con liquidación.

El dólar blue y el riesgo país

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraban una baja promedio de 0,6%. En paralelo, el riesgo país medido por JP Morgan subía 15 unidades para Argentina y se ubicaba en 435 puntos básicos.

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El dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con un alza de $5 con relación al último cierre.

En tanto, el dólar blue continuaba con tendencia alcista y se ubicaba por encima de los $1500 para la venta, un nivel que no alcanzaba desde enero.

En el mercado financiero, en tanto, el dólar MEP sumaba 0,8% hasta $1495,80, al igual que el contado con liquidación, que operaba a $1542,59.

En ese marco, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) trepó $10 a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.937.

En paralelo, el Banco Central extendió su racha compradora, aunque con un ritmo más moderado. El lunes, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones en el mercado y, con esa operación, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 alcanzaron los u$s10.903 millones.