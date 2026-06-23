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23 de junio de 2026 - 17:24
Economía

Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país en una jornada negativa global

Las acciones argentinas bajaban en Wall Street hasta 2,8% en una jornada negativa para los mercados mundiales. En tanto, el riesgo país volvió a subir y se ubica en 434 puntos básicos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país en una jornada negativa global.&nbsp;

Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país en una jornada negativa global. 

Los mercados globales operaron en baja este martes y las acciones argentinas en Wall Street registraron caídas de hasta 3,8%. Al mismo tiempo, el riesgo país subió a 435 puntos básicos y el dólar blue llegó a $1500, en una jornada marcada por la cautela de los inversores.

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Cayeron las acciones argentinas en Wall Street

En Nueva York, los activos argentinos también sintieron el impacto de la caída generalizada en los mercados internacionales. Las mayores bajas entre los papeles locales fueron lideradas por BBVA (-3,1%), Banco Macro (-2,6%) e YPF (-2,2%), en una jornada marcada por la cautela de los inversores.

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Las bolsas internacionales registraban una jornada negativa, impulsadas por las dudas sobre una política monetaria más dura de la Reserva Federal y el retroceso de las empresas tecnológicas. El índice Nasdaq era uno de los más afectados y anotaba una caída del 1,5%.

Las bolsas de Asia finalizaron la rueda en terreno negativo, con fuertes caídas en varios mercados. En Seúl, el índice Kospi fue uno de los más golpeados y perdió 10%.

Entre las acciones argentinas que cotizan en el exterior, las mayores bajas correspondían a Galicia (-2,8%), Globant (-2,5%) y BBVA (-2,3%), en línea con la tendencia negativa de los mercados.

Las bajas externas también impactaban en la plaza argentina: el S&P Merval caía 1,2% en moneda local y 2% en dólares a través del contado con liquidación.

El dólar blue y el riesgo país

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraban una baja promedio de 0,6%. En paralelo, el riesgo país medido por JP Morgan subía 15 unidades para Argentina y se ubicaba en 435 puntos básicos.

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El dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con un alza de $5 con relación al último cierre.

En tanto, el dólar blue continuaba con tendencia alcista y se ubicaba por encima de los $1500 para la venta, un nivel que no alcanzaba desde enero.

En el mercado financiero, en tanto, el dólar MEP sumaba 0,8% hasta $1495,80, al igual que el contado con liquidación, que operaba a $1542,59.

En ese marco, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) trepó $10 a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.937.

En paralelo, el Banco Central extendió su racha compradora, aunque con un ritmo más moderado. El lunes, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones en el mercado y, con esa operación, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 alcanzaron los u$s10.903 millones.

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