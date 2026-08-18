Nación y el Norte Grande llegaron a un acuerdo por las zonas cálidas

El Gobierno nacional y los gobernadores del Norte Grande , entre ellos el gobernado de Jujuy Carlos Sadir, alcanzaron un acuerdo para avanzar en una redefinición del esquema de subsidios energéticos en las zonas cálidas y muy cálidas del país, donde las altas temperaturas provocan una mayor demanda de electricidad durante buena parte del año.

Jujuy. Se realizó la reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande en Jujuy

La propuesta fue consensuada este martes durante una reunión de la Mesa de Diálogo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También participaron los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Carlos Sadir, de Jujuy, además de equipos técnicos de Energía de las diez provincias que integran el Norte Grande.

El planteo de las provincias apunta a que el esquema energético tenga en cuenta las particularidades climáticas del norte argentino, donde durante los meses de temperaturas elevadas aumenta considerablemente el consumo eléctrico de los hogares.

A partir de esta situación, Nación y las provincias acordaron avanzar en una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en zonas cálidas y muy cálidas y continuar trabajando técnicamente para poner en marcha el nuevo esquema.

Acuerdo entre Nación y los gobernadores del Norte Grande.

Según lo informado, el acuerdo llegó menos de una semana después de que los mandatarios provinciales presentaran formalmente el reclamo y plantearan la necesidad de reconocer el mayor consumo asociado a las altas temperaturas.

“Consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias”, expresó Caputo tras el encuentro. El ministro agregó que Nación y las jurisdicciones continuarán trabajando para avanzar en su implementación “lo antes posible”.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, formó parte de la reunión junto con mandatarios de otras provincias del Norte Grande y los equipos de Energía de la región. El encuentro contó además con la presencia de la secretaria de Energía, María Tettamanti, y del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Acuerdo por las zonas cálidas

Por su parte, Santilli destacó el diálogo entre Nación y las provincias para encontrar una respuesta al planteo energético. “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”, señaló.

El acuerdo todavía deberá avanzar en su etapa de implementación. Nación y las provincias continuarán trabajando con sus equipos técnicos para definir cómo se aplicará el nuevo esquema y de qué manera se contemplará el consumo eléctrico diferencial de los hogares ubicados en regiones con temperaturas más altas.

La iniciativa tiene como objetivo reconocer las condiciones climáticas particulares del Norte Grande, especialmente durante el verano, cuando aumenta el uso de equipos de refrigeración y, en consecuencia, la demanda de electricidad.