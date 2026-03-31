Pasos fronterizos hoy, 31 de marzo: qué cruces están habilitados en el norte argentino

Las autoridades informaron el estado actualizado de los pasos fronterizos en el norte argentino , con funcionamiento normal en varios cruces clave, especialmente en la frontera con Bolivia.

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En estos pasos se registra un movimiento constante, especialmente en los cruces con Bolivia, donde el flujo de personas sigue alto por compras y turismo.

El paso internacional entre La Quiaca y Villazón se encuentra habilitado y con funcionamiento normal a través del Puente Internacional.

El horario de atención es:

Lunes a sábado: de 7:00 a 00:00

de 7:00 a 00:00 Domingos: de 7:00 a 24:00

Se trata de uno de los cruces más importantes del norte argentino, con un flujo constante de personas que cruzan por turismo, compras y actividades cotidianas.

Desde Vialidad Nacional advirtieron sobre el estado de la Ruta Nacional 9 en el tramo Abra Pampa – límite con Bolivia, donde se recomienda circular con extrema precaución debido a sectores con calzada deteriorada. Además, en jornadas de lluvia, se aconseja evitar la circulación nocturna en ese tramo para reducir riesgos.

puente internacional bolivia villazon La Quiaca – Villazón: uno de los pasos fronterizos Argentina - Bolivia

Paso de Jama: habilitado con horario

En Jujuy, el paso internacional de Jama —clave para la conexión con Chile— se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tipo de tránsito.

Según el último informe de la Policía de Jujuy:

Horario: de 8:00 a 20:00

de 8:00 a 20:00 Estado de ruta: transitable en el tramo chileno (RCH 27)

transitable en el tramo chileno (RCH 27) Clima: despejado, con vientos leves

despejado, con vientos leves Temperatura: 6°C

Se recomienda circular con precaución, especialmente por las condiciones propias de altura.

Pasos con restricciones

No todos los cruces funcionan con normalidad. Algunos presentan limitaciones por cuestiones climáticas:

Paso de Jama (Chile): puede tener funcionamiento intermitente por nevadas o hielo

puede tener funcionamiento intermitente por nevadas o hielo Paso Sico (Chile): habilitado de 9:00 a 19:00, solo para transporte de cargas

En estos casos, se aconseja verificar el estado antes de viajar, ya que las condiciones pueden cambiar durante la jornada.

Paso cerrado

Paso Socompa (Chile): permanece cerrado

Alerta sanitaria en la frontera

Además del estado de los caminos, las autoridades advirtieron sobre un brote de chikungunya en zonas de frontera con Bolivia. Por este motivo, recomiendan el uso de repelente, especialmente en pasos con alta circulación como Aguas Blancas y Salvador Mazza.

Una frontera activa, pese a las condiciones

Más allá de las advertencias, el movimiento en la frontera norte se mantiene sostenido, especialmente en los cruces con Bolivia. En pasos como Aguas Blancas – Bermejo, donde también operan las chalanas, se registran filas y un flujo constante de personas que cruzan a diario, impulsadas por la diferencia de precios y el tipo de cambio.

El escenario combina condiciones climáticas variables, controles y alto movimiento, en una frontera que sigue siendo uno de los puntos más dinámicos del norte argentino.