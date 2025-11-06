Plazo fijo: así está la tasa de interés en cada banco este miércoles 5 de noviembre

Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 5 de noviembre.

La tasa de interés de los depósitos a plazo fijo resulta una herramienta clave para quienes buscan resguardar el valor real de sus ahorros frente a la inflación. Este miércoles 5 de noviembre, el Banco Central (BCRA) difundió los rendimientos que ofrecen las distintas entidades bancarias a quienes deseen invertir en un plazo fijo en pesos a 30 días.

A su vez, publicó una tabla comparativa que permite a los clientes identificar cuál opción ofrece el mayor beneficio según sus necesidades. En el portal oficial del BCRA, organismo encabezado por Santiago Bausili y responsable de definir la política monetaria del país, es posible consultar las tasas actualizadas de cada banco que opera en Argentina este miércoles 5 de noviembre, dentro de una lista detallada de entidades financieras.

Las tasas bancarias para los plazos fijos este miércoles 5 de noviembre. Plazo fijo: 10 bancos con mayor volumen de depósitos “Esta tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”, detalla la sección de plazos fijos del BCRA. Así, quienes posean cuenta en el banco que ofrece la propuesta más ventajosa pueden constituir su plazo fijo a través del home banking, mientras que quienes no sean clientes tienen la posibilidad de ingresar al sitio web de la entidad seleccionada y solicitar la apertura en línea.

El Banco Central también precisa que la creación de este instrumento de inversión es totalmente gratuita para los usuarios, y que no requiere trámites presenciales ni documentación adicional. Tras las elecciones legislativas nacionales celebradas el 26 de octubre pasado, las entidades financieras redujeron los rendimientos de los plazos fijos, que actualmente oscilan entre el 30% y el 40% anual, aproximadamente.

Cabe destacar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó el año pasado la regulación sobre las tasas mínimas de interés aplicadas a los depósitos en pesos, de modo que el porcentaje de rentabilidad que recibe cada ahorrista depende de la decisión individual de cada banco. Las tasas bancarias para los plazos fijos hoy. Tasa de interés vigente para plazos fijos en pesos a 30 días – miércoles 5 de noviembre En cuanto a los plazos fijos a 30 días en pesos, las entidades bancarias presentan diferentes niveles de interés. Tras la suspensión de la tasa mínima dispuesta por el BCRA, la determinación de los rendimientos quedó enteramente en manos de los bancos, que definen sus ofertas según las condiciones del mercado y la competencia por captar depósitos. A continuación, se detalla el listado actualizado de bancos públicos y privados, junto con las tasas de interés correspondientes al miércoles 5 de noviembre, disponibles para quienes decidan invertir en un plazo fijo en pesos a 30 días. Banco Nación: 33%

Banco Provincia: 27%

Banco Ciudad: 28%

Banco Santander: 29%

Banco Galicia: 27%

BBVA: 27%

Banco Macro: 33%

Banco Galicia Más (ex HSBC): -

Banco Credicoop: 31%

31% Banco ICBC: 32,25% Los porcentajes exactos de las tasas de interés de cada banco, de acuerdo al BCRA. Otros bancos con tasa de plazo fijo online para no clientes Banco BICA S.A.: 36%

Banco CMF S.A.: 36%

Banco Comafi Sociedad Anónima: 32%

Banco de Comercio: 35%

Banco de Corrientes: 36%

Banco de Formosa: 30%

Banco de Córdoba: 36%

Banco del Chubut: 35%

Banco del Sol: 38%

Banco Dino S.A.: 32%

Banco Hipotecario: 32,5%

Banco Julio Sociedad Anónima: 32%

Banco Mariva: 35%

Banco Masventas S.A.: 30%

Banco Meridian: 37%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36%

Banco Voii S.A.: 37%

Bibank S.A.: 35%

Crédito Regional Compañía Financiera: 38%

Reba: 36%

Banco Columbia: 46%

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.