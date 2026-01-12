lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 21:38
Pánico.

Qué es el meteotsunami o marejada, el fenómeno que habría provocado la ola gigante

Un repentino movimiento del mar provocó la muerte de una persona y dejó 35 heridos en la Costa Atlántica. Expertos explican qué es el meteotsunami y por qué ocurre.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

El fenómeno también se sintió en Mar del Plata y Mar Chiquita, donde las autoridades debieron evacuar playas y cerrar los balnearios por precaución. Según los especialistas, el evento fue causado por un tipo de marejada súbita o “meteotsunami”, un fenómeno atmosférico poco frecuente que puede generar cambios bruscos en el nivel del mar.

Un fenómeno que tomó por sorpresa

De acuerdo con los testimonios, el mar comenzó a retroceder de manera repentina antes de que una ola de gran tamaño golpeara con fuerza la orilla.

“Fue como una pared de agua que apareció de golpe”, relató uno de los testigos. El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó que se trató de “una ola con aumento repentino de altura”, un evento generado por factores meteorológicos.

Varios de los heridos fueron atendidos con golpes y cortes leves, aunque la situación provocó un fuerte impacto entre los turistas.

Qué es un meteotsunami

El término meteotsunami se usa para describir una variación repentina y significativa del nivel del mar provocada por cambios de presión atmosférica o ráfagas intensas de viento.

A diferencia de un tsunami —que se origina por un movimiento sísmico o submarino—, el meteotsunami tiene causas meteorológicas y puede ocurrir sin previo aviso.

El oceanógrafo bonaerense Walter Dragani explicó que este tipo de fenómenos “suelen ser pequeños, de unos 30 centímetros, pero lo ocurrido en Santa Clara fue excepcional por su magnitud”.

“Un evento así puede volver a ocurrir. Por eso es importante estudiarlo para entender cómo se combinan los factores atmosféricos y oceánicos que lo provocan”, advirtió el especialista.

santa-clara-ola

Impacto en la costa bonaerense

En Mar del Plata, guardavidas y personal de seguridad debieron asistir a decenas de personas.

“El mar se retiró varios metros y volvió con una fuerza impresionante”, contó Nahuel Nardone, titular del Sindicato de Guardavidas. “No es algo común. Fue como un mini tsunami”.

Las autoridades confirmaron que se trató de un evento atmosférico extremo, vinculado a ráfagas de viento generadas por tormentas cercanas a Mar del Plata, que alteraron la presión del aire sobre el mar.

Un fenómeno raro pero posible

Aunque poco frecuente, los meteotsunamis pueden ocurrir en distintas partes del mundo, especialmente en zonas costeras con bahías o canales cerrados que amplifican el movimiento del agua.

En la Costa Atlántica argentina, no existen registros recientes de un evento de esta magnitud. Los expertos recomiendan mantener la calma ante retiradas repentinas del mar y alejarse de la costa, ya que el regreso del agua puede ser violento e impredecible.

El fenómeno de Santa Clara del Mar dejó una víctima fatal, decenas de heridos y un fuerte llamado de atención sobre la necesidad de estudiar los efectos del cambio climático y las alteraciones atmosféricas extremas que pueden generar este tipo de episodios en el litoral argentino.

