martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 21:21
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 9 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 9 de septiembre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 9 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, martes 9 de septiembre

Resultado de la Quiniela matutina de Tucumán de las 11.30 hs

A la cabeza quedó el 50, que según el significado de los sueños quiere decir "El pan".

  • 9350
  • 7302
  • 9174
  • 4514
  • 2217
  • 3426
  • 9418
  • 8927
  • 1641
  • 10° 2262
  • 11° 6212
  • 12° 6301
  • 13° 2122
  • 14° 7971
  • 15° 4755
  • 16° 7350
  • 17° 5090
  • 18° 1040
  • 19° 8187
  • 20° 1350

Resultado vespertino de la Quiniela de Tucumán de las 14.30 hs

A la cabeza quedó el 18, que según el significado de los sueños quiere decir "Sangre".

  • 8618
  • 5677
  • 4337
  • 5747
  • 2050
  • 4132
  • 7291
  • 1179
  • 0927
  • 10° 6768
  • 11° 0812
  • 12° 6503
  • 13° 7278
  • 14° 2976
  • 15° 0432
  • 16° 7969
  • 17° 3011
  • 18° 3220
  • 19° 8118
  • 20° 9226

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 51, que según el significado de los sueños quiere decir "Serrucho".

  • 7551
  • 2844
  • 3740
  • 5075
  • 8774
  • 9544
  • 9853
  • 3880
  • 2398
  • 10° 2942
  • 11° 2911
  • 12° 6657
  • 13° 2760
  • 14° 2323
  • 15° 2846
  • 16° 5866
  • 17° 2974
  • 18° 6125
  • 19° 6669
  • 20° 6792

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 53, que según el significado de los sueños quiere decir "El barco".

  • 3053
  • 0810
  • 9219
  • 9031
  • 9182
  • 7930
  • 4286
  • 7195
  • 9557
  • 10° 7684
  • 11° 4203
  • 12° 0845
  • 13° 9807
  • 14° 4214
  • 15° 1860
  • 16° 3144
  • 17° 8041
  • 18° 5596
  • 19° 5001
  • 20° 4972

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

