Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 9 de septiembre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 9 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

A la cabeza quedó el 50, que según el significado de los sueños quiere decir "El pan".

A la cabeza quedó el 18, que según el significado de los sueños quiere decir "Sangre".

1° 8618

2° 5677

3° 4337

4° 5747

5° 2050

6° 4132

7° 7291

8° 1179

9° 0927

10° 6768

11° 0812

12° 6503

13° 7278

14° 2976

15° 0432

16° 7969

17° 3011

18° 3220

19° 8118

20° 9226

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 51, que según el significado de los sueños quiere decir "Serrucho".

1° 7551

2° 2844

3° 3740

4° 5075

5° 8774

6° 9544

7° 9853

8° 3880

9° 2398

10° 2942

11° 2911

12° 6657

13° 2760

14° 2323

15° 2846

16° 5866

17° 2974

18° 6125

19° 6669

20° 6792

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 53, que según el significado de los sueños quiere decir "El barco".

1° 3053

2° 0810

3° 9219

4° 9031

5° 9182

6° 7930

7° 4286

8° 7195

9° 9557

10° 7684

11° 4203

12° 0845

13° 9807

14° 4214

15° 1860

16° 3144

17° 8041

18° 5596

19° 5001

20° 4972

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.