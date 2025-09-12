Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 12 de septiembre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, viernes 12 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.