Rechazan el pedido de Cristina Kirchner para frenar audiencias en su contra

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido realizado por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner para suspender las audiencias que actualmente están en curso , donde se debate la ratificación o modificación de su condena a seis años de prisión por fraude al Estado.

La resolución a la recusación de Cristina Kirchner

Según lo establecido en la resolución, los jueces Gustavo Hornos, en calidad de presidente de la Sala IV, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, desestimaron los planteamientos realizados, ratificando así el cronograma de audiencias que fue establecido en noviembre de 2023.

Este cronograma dio inicio el pasado lunes con la solicitud del fiscal Villar de condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión por asociación ilícita, y estaba previsto continuar en los días subsiguientes con las primeras defensas, correspondiéndole a la defensa de CFK presentar su caso el 7 de marzo.

Durante esta tarde, la defensa de Cristina Kirchner solicitó apartar al fiscal Mario Villar, quien el pasado lunes había pedido un endurecimiento de la sentencia, así como también al juez Barroetaveña. Argumentaron la existencia de "circunstancias objetivas" que ponían en duda la imparcialidad del fiscal y del juez, refiriéndose a las supuestas contradicciones del Ministerio Público en relación con el número de asociaciones ilícitas de las que se acusa a la ex presidenta, considerando tanto el caso Hotesur-Los Sauces como el actual en análisis.

Al evaluar este planteamiento, la Sala IV de Casación determinó que "la pretensión de apartar al juez Barroetaveña no puede prosperar", señalando que su participación en el caso se había establecido previamente por sorteo, y que la recusación intentada era extemporánea. Además, se enfatizó que la actuación previa de un juez en un proceso no constituye prejuzgamiento per se.

En cuanto al planteo contra el fiscal Mario Villar, la Cámara de Casación afirmó que era "improcedente", argumentando que los aspectos cuestionados por la defensa formaban parte de la acusación sobre la cual esta última debía ejercer su defensa, y posteriormente sería evaluada por el tribunal.

Con esto, se mantiene el curso de las audiencias, programadas para continuar mañana con las defensas de Mauricio Collareda y Raúl Osvaldo Daruich, y así sucesivamente según el cronograma establecido.

Cristina Kirchner Piden condena de 12 años para Cristina Kirchner.

El juicio por la Obra Pública

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner, a Lázaro Báez, a José López, a Nelson Periotti y otros funcionarios a penas de prisión, con la ex vicepresidenta también recibiendo la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, fue absuelto el ex ministro Julio De Vido y otros funcionarios.

La fiscalía y las defensas apelaron esta sentencia, y el lunes pasado el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, solicitó una condena más severa para Cristina Kirchner, acusándola de asociación ilícita en relación con las obras públicas adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz.