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9 de abril de 2026 - 07:23
País.

Reforma de la Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados jujeños

La Cámara de Diputados aprobó los cambios en la Ley de Glaciares con 137 votos a favor y 111 en contra. La postura de los legisladores de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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El debate giró en torno a los cambios en los criterios de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, un punto clave que generó cuestionamientos y respaldos según la mirada de cada bloque.

Cómo votaron los representantes de Jujuy

Dentro del grupo de legisladores jujeños, algunos acompañaron la reforma impulsada por el oficialismo. Entre ellos se encontraron Jorge Rizzotti, Manuel Quintar, Bárbara Andreussi y Alfredo González, quienes votaron a favor del proyecto junto a otros espacios aliados.

Este respaldo se alineó con la postura de bloques como La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la UCR, que acompañaron los cambios propuestos en la normativa.

En contraposición, el diputado Guillermo Snopek de Unión por la Patria y la legisladora María Inés Zigarán de Provincias Unidas votaron en contra.

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Qué cambia con la nueva ley

La reforma introduce modificaciones en la definición de las zonas protegidas y habilita a las provincias a realizar evaluaciones propias para determinar qué áreas quedan bajo resguardo ambiental.

Según el texto aprobado, se abre la posibilidad de avanzar con actividades como la minería en territorios que no cumplan funciones hídricas consideradas relevantes por los estudios técnicos provinciales.

Este punto se convirtió en el eje principal de la discusión, ya que redefine el alcance de la protección ambiental vigente hasta ahora.

La sesión expuso un escenario de fuerte confrontación política. El oficialismo y sus aliados defendieron la necesidad de actualizar la normativa, mientras que la oposición cuestionó el impacto ambiental de los cambios.

Embed - VOTACIÓN: Modificación de Ley de Glaciares - Sesión 08-04-2026 - Diputados Argentina

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