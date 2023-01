Rodríguez Larreta: "hay que replantear la coparticipación"

El 2022 finalizó con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el diferendo que mantenía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Gobierno nacional. En ese falló, la Corte ordenó que se entregue al Gobierno porteño la parte de fondos coparticipables que Nación había retirado. A partir de allí es que se movilizó la agenda política del oficialismo y la oposición. El Jefe de Gobierno de CABA fue contundente sobre este aspecto y dijo que “el Gobierno nacional no está cumpliendo el fallo” . Agregó que ya informaron a la Corte sobre la situación, que realizaron una denuncia a todos los funcionarios responsables de efectivizar el pago y que es una situación “gravísima”. Remarcó que esto “no es una discusión con las provincias, es una discusión de la Ciudad de Buenos Aires con el Gobierno nacional”. “Cuando le hicieron el recorte a la ciudad no le dieron ni un mango a las provincias, por lo que la devolución tampoco implica ni un solo peso de los jujeños” agregó.

Rodríguez Larreta consideró “gravísimo” que Nación no cumpla con un fallo de la Corte: “es desconocer la República, la división de poderes. No hay antecedentes en la democracia donde un gobierno nacional no cumple, así olímpicamente, con un fallo de la corte”. Así mismo, remarcó que el no cumplimiento de un fallo afecta la credibilidad del país. También, manifestó que “hay que replantear la ley de coparticipación”, algo pendiente desde la reforma constitucional de 1994. “El replanteo tiene que llevarnos a ser un país federal" y que "tiene que haber más recursos para las provincias y más responsabilidades".