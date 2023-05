Hasta el momento la vicepresidenta Cristina Kirchner había sido indagada y se dictó su falta de mérito, pero el fiscal pidió medidas de prueba y luego solicitó el sobreseimiento.

Por qué piden el sobreseimiento de Cristina Kirchner

Según indicó el fiscal, la ex presidenta no estuvo involucrada en la operación de lavado de dinero organizada por Báez. Agregó que no quedan dudas de la estrecha relación entre la ex mandataria y el empresario, entre quienes hubo 372 comunicaciones entre 2010 y 2013.

Cabe destacar que ella fue imputada porque Leonardo Fariña confesó como arrepentido que lavó dinero para Báez y sitió temporalmente esas operaciones luego de la muerte de Néstor Kirchner.

“…Me llama Lázaro que vaya a Carabelas -donde estaban las oficinas de Austral Construcciones la empresa madre del grupo Báez-, voy a Carabelas, me atiende solo y me dice que había venido de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos…”, indicó Fariña.

“La realidad es que, a diferencia de otros empresarios, más allá del negocio que tenía en común Néstor Kirchner con Lázaro Báez, Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios y cuando Néstor muere, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía. Esto me lo contó Lázaro Báez a mí, como se lo contaba a un montón de personas. Por este motivo, los primeros movimientos de dinero al exterior se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner. Porque ella junto con su hijo fueron golpeando a los empresarios más emblemáticos amigos del marido reclamando lo que teóricamente era de él, y ahí es donde viene el cortocircuito entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, había declarado Fariña, quien también fue condenado en el juicio oral y público.