Inédito.. Salta: no quisieron atenderla en el hospital y tuvo a su bebé en la calle

Según detallaron medio locales, la mujer llegó al hospital acompañada de su marido y solicitaron atención médica porque estaba dolorida. El personal sanitario que estaba en el lugar le respondieron que no podían recibirla y le recomendaron que llame al 911 para que la traslade a otro centro de salud.

La pareja no tuvo otra opción que irse pero cuando cruzó la calle, ella rompió bolsa y tuvo a su bebé en la vereda del frente del hospital. “Cuando estábamos por cruzar la calle, ella no aguantó, se quedó quieta, rompió la bolsa, no podía seguir caminando, le temblaban las piernas”, contó su esposo.

“Hace un rato estaba la señora. Yo la estaba por acercar al hospital porque no la atendían. Tuvo que parir en la calle, el bebé cayó. No lo quisieron atender, la hicieron llamar a una ambulancia. Esta es la situación en el Hospital Papa Francisco”, reveló una vecina que se ofreció a llevarla en auto hacia otro lugar, quien grabó el momento con su celular.

Fue después de la medianoche de este viernes 20/1 cuando una pareja fue al hospital y no recibió atención

Horas más tarde del dramático hecho, desde el Hospital Papa Francisco pidieron disculpas públicas y anunciaron sanciones por lo ocurrido con la mujer.

“Fue una situación desagradable la que vivió esta señora que no debería haberlo vivido nunca”, aseguró el gerente Daniel Mamaní, y sumó que “la cobertura de guardia con médicos en el hospital está asegurada, todos los días tenemos médicos.

El estado de salud de la bebé

En medio de los gritos de desesperación, nació la bebé que cayó al piso y, según confirmaron, sufrió una fractura de clavícula. Con el correr de las horas, se supo que tanto la madre como su bebé están fuera de peligro. Ambas están internadas en el Hospital Materno Infantil.