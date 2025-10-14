Sobreseyeron al último imputado y el crimen de Nora Dalmasso quedará impune

A casi 19 años del crimen de Nora Dalmasso , ocurrido el 26 de noviembre de 2006 en Río Cuarto, la Justicia de Córdoba dictó el sobreseimiento total por prescripción de Roberto Marcos Barzola , el último imputado en la causa. La resolución fue emitida por la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto , que consideró que el plazo para mantener vigente la acción penal ya se encontraba vencido según lo establecido por el Código Penal.

El tribunal explicó que, de acuerdo con el artículo 62 inciso 2 del Código Penal , el delito imputado —abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte— tiene un plazo de prescripción de 15 años . En este caso, ya transcurrieron casi 19 desde el hecho.

En el texto del fallo, los magistrados expresaron: “Desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad, han transcurrido casi 19 años. Es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción”.

Agregaron además: “Ante la ausencia de supuestos de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, es evidente que la acción penal en contra de Barzola está prescripta —cuanto menos— desde noviembre del año 2021, y que, en consecuencia, corresponde disponer el sobreseimiento total del imputado”.

Nora Dalmasso Nora Dalmasso.

Quién es Roberto Marcos Barzola

Barzola es un parquetista que realizaba trabajos en la vivienda de la familia Dalmasso al momento del crimen. Su nombre volvió a tomar relevancia cuando se conoció que su ADN resultó compatible con huellas genéticas halladas en el cuerpo de la víctima.

El hallazgo de ese rastro genético había reactivado la investigación y renovado las esperanzas de que el caso pudiera resolverse después de varios intentos fallidos. Sin embargo, con esta resolución, la acción penal queda extinguida y no podrá continuar ningún proceso judicial en su contra.

Argumentos desestimados por la Cámara

La querella había solicitado que el caso fuera considerado imprescriptible al tratarse de un hecho de violencia de género, pero la Cámara rechazó el planteo. El tribunal indicó que el expediente no se enmarca en un delito de lesa humanidad ni constituye una violación grave a los derechos humanos.

También se descartó el argumento de que el plazo de prescripción debía suspenderse debido a que Marcelo y Facundo Macarrón, esposo e hijo de la víctima, no pudieron intervenir como querellantes durante parte de la investigación por haber estado imputados en distintos momentos del proceso.

Casi dos décadas de una investigación sin condena

El crimen de Nora Dalmasso ocurrió en el barrio Villa Golf de Río Cuarto, donde fue encontrada sin vida en su casa. Desde entonces, la causa atravesó diferentes etapas, con varios imputados y sobreseimientos a lo largo de los años.

En diciembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba había informado sobre la detección de un ADN masculino compatible con las muestras obtenidas del cuerpo y de una bata utilizada en el hecho. Esa coincidencia reavivó las expectativas, aunque finalmente no modificó el desenlace judicial.

Con la decisión de la Cámara, se cierra una de las investigaciones más extensas y mediáticas de la provincia, sin condenados ni procesados activos.