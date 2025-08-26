Travel Sale 2025: cuáles son los destinos con más beneficios

Entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto , agencias y aerolíneas lanzarán promociones especiales en paquetes turísticos para fomentar los viajes durante la temporada baja, en el marco del Travel Sale 2025. El fin es estimular la demanda de vuelos dentro del país en un período de menor movimiento.

Con esa meta, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) organiza una campaña de descuentos significativa. Durante el Travel Sale 2025 , los viajeros podrán acceder a rebajas de hasta 60% , además de la posibilidad de pagar en cuotas sin interés hacia distintos destinos.

Entre las ventajas adicionales disponibles hasta el 31 de agosto , último día de la promoción, se incluyen excursiones complementarias, créditos para consumo, promociones 2x1, preventas exclusivas y descuentos del 50% para el segundo pasajero .

Aerolíneas Argentinas participa del Travel Sale con descuentos del 10% en vuelos hacia destinos regionales y ciudades internacionales como Miami, Madrid y Roma , y rebajas del 20% para el Caribe, incluyendo Punta Cana y Cancún . Estas promociones están dirigidas tanto al turismo receptivo , con llegada de visitantes extranjeros, como al emisivo , orientado a residentes que viajan al exterior.

Mejores ofertas del Travel Sale 2025.

En el ámbito local, Atrápalo propone ofertas para los principales destinos argentinos, como Bariloche, Mendoza, Salta, Iguazú y El Calafate, con especial atención a Córdoba y el norte del país para escapadas cortas. La plataforma permite pagar en 3, 6 o 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados en viajes dentro del territorio nacional.

Por su parte, Plataforma 10, especializada en pasajes de micro a precios accesibles, anunció descuentos exclusivos durante el evento y facilidades de pago en cuotas sin interés. “Queremos que viajar sea una experiencia posible para todos. Por eso, en este Travel Sale ofrecemos beneficios únicos que combinan precios promocionales con financiación flexible,para que cada persona pueda planificar su escapada o sus vacaciones de manera simple yconveniente”, afirmó Tomás Barreiro, Head of Marketing de Plataforma 10.

Cómo funcionarán las cuotas y páginas seguras para comparar descuentos.

En su sección dedicada al Travel Sale, Despegar.com reunió todas las promociones que los distintos bancos ofrecen para viajes dentro y fuera del país. “En el ámbito nacional, los pasajeros podrán acceder a hasta 15 cuotas sin interés y ahorros de hasta 30% en paquetes turísticos”, explicó Laura Amorós, gerente Senior de Marketing de la empresa.

Para los vuelos internos, JetSmart ofrece boletos a partir de $21.100 por tramo, con ofertas especiales disponibles durante la campaña Travel SMART. Además, la aerolínea lanzará promociones flash en destinos nacionales e internacionales, comunicadas a través de sus perfiles oficiales en Instagram y Facebook.

Por su parte, Almundo permitirá a los viajeros aprovechar hasta el último fin de semana de agosto códigos de descuento para viajes dentro del país, así como la opción de pagar en hasta 18 cuotas sin interés para recorrer distintos destinos argentinos.

Booking tendrá descuentos de hasta 20% en 4.000 alojamientos de todo el país para quienes reserven hasta el 30 de septiembre.

Para los viajeros interesados en shopping o vacaciones familiares, Miami y Orlando figuran entre las propuestas, al igual que cruceros desde Argentina que recorren la costa de Brasil.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas aplica un 10% de descuento en vuelos nacionales, regionales y hacia Miami, Madrid y Roma, y un 20% de rebaja en rutas hacia el Caribe, incluyendo Punta Cana y Cancún.

Participarán delevento más de 140 agencias de viajes.

En Sí, viajo anunciaron que ofrecerán promociones para sus destinos más solicitados, incluyendo Punta Cana, Jamaica y Aruba, así como países vecinos como Chile y Brasil, donde se concentra gran parte de la demanda de reservas.

Atrápalo pondrá a disposición un plan de financiación en dólares: el usuario podrá abonar un anticipo y cancelar el saldo restante en cuotas en la misma moneda antes de la fecha de viaje. Para acceder a esta opción, solo hay que seleccionarla al momento del pago, y posteriormente un representante se comunicará por teléfono para finalizar la operación de manera presencial.

Los vuelos internacionales de JetSmart arrancan desde USD 63 (aproximadamente 86.600 pesos), con rutas hacia Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana, y estarán disponibles para viajar entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Además, se suman ofertas flash anunciadas a través de las redes sociales de la aerolínea.

Por su parte, Despegar permitirá abonar los paquetes y viajes internacionales en 3 cuotas sin interés. En Almundo, como se indicó anteriormente, se ofrecerán rebajas de hasta 55% en alojamientos internacionales, junto con distintos códigos promocionales aplicables a viajes al exterior.

Por su parte, Mundo Tour Sports, agencia enfocada en turismo deportivo, dispone actualmente de paquetes para asistir al Grand Prix de Fórmula 1 en Interlagos, Brasil, así como a las ciudades principales de Estados Unidos que serán sede del Mundial 2026.