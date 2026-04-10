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10 de abril de 2026 - 17:58
País.

Un alumno amenazó a sus excompañeros en La Matanza: vinculan el caso con el de Santa Fe

El adolescente, de 15 años, enviaba fotos de armas y mensajes en los que advertía que iba a “asesinar a todos”. La Justicia lo vincula la comunidad del alumno de Santa Fe.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Otro caso de violencia.

Otro caso de violencia.

Un adolescente de 15 años fue puesto bajo medidas de seguridad después de amenazar a sus excompañeros del Colegio Domingo Savio, en Aldo Bonzi, partido de La Matanza. Según la investigación, el menor enviaba audios, fotos de armas y mensajes en los que aseguraba que iba a matar a estudiantes del curso.

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La denuncia fue realizada por la madre de una alumna de cuarto año del turno mañana, quien advirtió ante la Justicia que el joven, que ya no asistía al establecimiento desde hacía dos años, seguía enviando mensajes intimidatorios al grupo de WhatsApp del curso. En una de las capturas incorporadas a la causa, el adolescente habría afirmado que no concretó el ataque antes por las lluvias.

Cómo avanzó la investigación en La Matanza

A partir de la denuncia, intervino la DDI local bajo las directivas del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2. En ese marco, se realizaron allanamientos en los domicilios de los padres del menor y se secuestró el teléfono celular desde el que habrían salido las amenazas.

Durante el peritaje del dispositivo, los investigadores detectaron un dato que profundizó la alarma: el adolescente integraba un grupo de WhatsApp denominado “True Crime Community”.

Escuela San Cristobal
Crédito: Maiquel Torcatt / Aire de Santa Fe

Crédito: Maiquel Torcatt / Aire de Santa Fe

El vínculo con la comunidad del tirador de Santa Fe

Según la investigación judicial citada por TN, en ese mismo grupo también participaba el menor involucrado en la reciente tragedia de San Cristóbal, en Santa Fe. Los investigadores creen que este tipo de espacios digitales funcionan como ámbitos de radicalización, donde se exaltan tiroteos escolares y asesinos seriales.

Frente al riesgo detectado, el Juzgado de Garantías del Joven N° 2 dispuso que el adolescente permanezca en su domicilio bajo estrictos controles del Ministerio Público Fiscal y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Además, las autoridades montaron un operativo preventivo en las inmediaciones del colegio para reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a las familias.

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