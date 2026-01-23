Verano 2026: qué se sabe (y qué no) sobre la contaminación en las playas de Argentina y Uruguay

-En Mar del Plata, ninguna de las 21 playas analizadas en 42 kilómetros de costa supera los valores de riesgo, según el último informe del municipio de General Pueyrredón.

-Preocupa la contaminación por plásticos: son el 74% de los residuos recolectados en la costa bonaerense, según el último Censo de Basura Costera.

-En Uruguay no hay datos sobre las playas más turísticas. Las de Montevideo tienen niveles altos de un grupo de bacterias conocidas como enterococos, pero siguen siendo aptas para bañarse.

Playa Mar del Plata (Crédito: Turismo Mar del Plata) Playa Mar del Plata (Crédito: Turismo Mar del Plata)

En cada temporada de verano se reaviva la preocupación sobre la contaminación de las playas turísticas de Argentina y Uruguay. Los residuos sólidos y las colillas de cigarrillos son los problemas más visibles. Pero los balnearios también reciben otros contaminantes como los efluentes cloacales e industriales.

Las playas de Brasil se monitorean semanalmente para detectar ese tipo de contaminación. Y esos datos se publican para que la población esté informada. Las aguas contaminadas pueden generar brotes de gastroenteritis u otras enfermedades, como ocurre actualmente en Santa Catarina.

En Argentina la información es más escasa. Sólo son públicos los resultados del monitoreo que realiza Obras Sanitarias en las playas de Mar del Plata (Municipalidad de General Pueyrredón).

El último informe corresponde al verano 2024-2025. Ningún punto superó los valores de referencia establecidos por la normativa. Las mediciones más altas se registraron en el sector que va desde la playa en la que desemboca la avenida Constitución, al norte, hasta la playa Bristol, al sur.

Son sitios donde confluyen factores como la menor circulación de las aguas, la presencia de descargas pluviales y/o una mayor afluencia de bañistas.

El monitoreo se realiza en 21 puntos a lo largo de 42 kilómetros de costa. Durante la temporada estival los monitoreos son quincenales; el resto del año se hacen una vez al mes.

Puntos de muestreo de la costa Argentina (Obras Sanitarias Municipalidad General Pueyrredón, verano 2024-2025). Puntos de muestreo de la costa Argentina (Obras Sanitarias Municipalidad General Pueyrredón, verano 2024-2025).

Cuándo las aguas son aptas para bañarse

Según la resolucion 42/06 de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, las aguas son aptas para uso recreativo si el promedio de las últimas 5 muestras es menor a 35 enterococos (un grupo de bacterias) por 100 mililitros. En Brasil se monitorean 3 variables (coliformes fecales, Escherichia coli y enterococos).

Soledad Esquius, secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata que estudia la contaminación en las costas argentinas, aseguró a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- que la calidad del agua en esa zona es muy buena y que mejoró sustancialmente a partir de las obras realizadas hace varios años.

Se refiere al emisario submarino, una cañería que desagua los efluentes en el mar a 4,5 kilómetros de la costa, inaugurado en 2014, y a la planta de tratamiento de estos efluentes, inaugurada en 2018.

La especialista entiende que la costa de Brasil puede ser más propensa a la contaminación microbiológica. “Sus aguas son más cálidas que el mar argentino y las playas están más resguardadas, sin tanto oleaje. Además, la afluencia turística es masiva por más tiempo en el año. Todo eso hace que quizás el número de microorganismos incremente en verano”, explicó.

Esquius indicó que para reducir el riesgo de contaminación biológica es crucial gestionar bien los residuos cloacales, pero también tener un buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de los desagües pluviales que pueden arrastran basura a la costa.

No hay datos de otras ciudades turísticas de la costa argentina. No obstante, partidos como los de Villa Gesell o Pinamar cuentan con un red cloacal que recolecta los efluentes de parte de los ejidos urbanos pero no los elimina directamente al mar.

Desde el caño maestro de la red se bombean hacia un campo de derrame, lagunas a cielo abierto que filtran sólidos. El riesgo de este sistema es que los líquidos se infiltren en el subsuelo y contaminen las napas de las que se extrae el agua para potabilizar.

También en épocas de mucha demanda del servicio suelen ocurrir derrames como el sucedido este verano en Pinamar y que obligó a realizar un corte en la ruta 11.

Esta localidad ya comenzó los trabajos para construir una planta depuradora, según informó la Municipalidad de Pinamar. La obra cuenta con financiamiento del Gobierno nacional y ejecución del municipio. En tanto Villa Gesell, también tiene proyectada una ampliación.

Contaminación con plásticos

“La mayor preocupación ambiental de las playas de Mar del Plata son el plástico y la basura que queda en las costas. El plástico actúa como ‘carrier’ o transportador de microorganismos que se adhieren a él y entran al agua”, explicó Esquius.

A fines de 2024 se realizó el último Censo Provincial de Basura Costera Marina, organizado por la Red Costera Bonaerense (Recobo). De los casi 50 mil residuos recolectados, el 74% eran plásticos como envoltorios, bolsas y fragmentos de ese material. Le siguieron las colillas de cigarrillos (13,3%). El censo se realizó en 19 localidades bonaerenses, desde San Pedro hasta Bahía Blanca.

Fuente: Último Censo Provincial de Basura Costera Marina (Recobo). Fuente: Último Censo Provincial de Basura Costera Marina (Recobo).

Por su parte, un estudio realizado por investigadores del Conicet en Mar del Plata determinó que las descargas de aguas pluviales son una fuente importante de contaminación plástica en las playas. “La distancia al centro urbano es un factor que impulsa la abundancia de plástico en las playas”, señala ese trabajo.

Cuál es la situación en Uruguay

En Uruguay tampoco hay mediciones frecuentes, pero el escenario puede cambiar ya que el año pasado el Ministerio de Ambiente de ese país actualizó la normativa.

Establece que los cuerpos de agua no se consideran aptos para bañarse si el promedio de los últimos 5 muestreos da un valor mayor a 200 enterococos cada 100 ml, o si un único muestreo supera los 500.

A mediados de diciembre de 2025 5 playas de Montevideo superaron este valor, pero no fueron inhabilitadas porque la norma entrará en vigor dentro de dos años de sancionada la norma.

Aún no hay datos disponibles para las playas más visitadas por los argentinos como Punta del Este, La Paloma, Cabo Polonio y Punta del Diablo.

A fines de 2025 sí llamó la atención que el mar de Punta del Este y alrededores se viera fosforescente durante la noche. Ocurrió por la presencia de microalgas dinoflageladas que liberan una enzima fluorescente.

Desde la Dirección de Ambiente de la Intendencia de Maldonado indicaron que estos microorganismos no son tóxicos, aunque en casos excepcionales pueden generar una pequeña irritación en la piel.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: Lucas Viano

Edición 1: Edgardo Litvinoff

Edición 2: Flor Ballarino