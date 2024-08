Victoria Villarruel suspendió su viaje a Mendoza: ¿Qué le pasó?

Villarruel ausente en el acto de las Fuerzas Armadas

Ayer, el presidente Javier Milei encabezó el acto de entrega de los despachos y sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas. En este encuentro no estuvo presente Victoria Villarruel, a pesar de que se esperaba su participación.

En el entorno de la Vicepresidenta explicaron que no recibió invitación al evento, aunque ella sí quería estar. Al no tener una convocatoria formal, la dirigente decidió no asistir. Según detallaron, “le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las FFAA”, pero Presidencia se encargó de las invitaciones y el Ministerio de Defensa no la invitó, aclararon. “Lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo”, insistieron.

La última vez que Milei y Villarruel se vieron en público fue en el acto de inauguración de la última Exposición de La Rural, en el que el Presidente saludó con cierta frialdad a su vice y ambos se sentaron a unos metros de distancia el uno del otro.

Todo se dio en el marco de un clima tenso que se originó hace algunas semanas, luego de que la titular del Senado compartiera en su cuenta de X un mensaje en el que respaldaba al jugador Enzo Fernández, quien había sido criticado por cantar una canción de cancha con contenido xenófobo contra Francia.

