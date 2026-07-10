Pánico en un vuelo: estalló una ventana y un pasajero fue succionado hacia el exterior

La normalidad que suele caracterizar a un vuelo comercial quedó alterada este viernes debido a un episodio imprevisto ocurrido durante un vuelo de Ryanair . La aeronave, que había partido de Tesalónica, Grecia , rumbo a Memmingen, Alemania , debió regresar al aeropuerto de origen tras la rotura de una de las ventanas del sector de pasajeros .

El incidente se produjo apenas unos minutos después de que la aeronave iniciara el vuelo, lo que provocó momentos de tensión entre los pasajeros y el personal a bordo . La avería en una de las ventanillas llevó a la tripulación a poner en marcha los procedimientos de seguridad correspondientes y pedir el regreso inmediato del avión al aeropuerto desde donde había despegado.

De acuerdo con lo señalado por autoridades aeroportuarias, el retorno fue dispuesto con el objetivo de preservar la integridad de pasajeros y tripulantes . La maniobra permitió que la aeronave pudiera volver a tierra sin que se registraran daños importantes ni personas afectadas .

Increíble: pasajero casi es succionado por ventana de avión El pasajero 'fue succionado hasta los hombros' por la ventana de un avión de Ryanair Un panel de la ventana habría explotado durante el vuelo de Grecia a Alemania. pic.twitter.com/Bnp2f7GNCF

El episodio volvió a generar atención sobre la importancia de los controles técnicos y las tareas de mantenimiento de las aeronaves que operan en las rutas comerciales de Europa.

La postura de la aerolínea a cargo del vuelo

La aerolínea reconoció lo ocurrido y trabajó junto con los organismos correspondientes del lugar para determinar el origen de la falla técnica. Los pasajeros, que atravesaron instantes de preocupación durante el viaje, descendieron de la aeronave y fueron trasladados a otro avión para poder completar su recorrido con destino a Alemania.

La intervención inmediata del personal de vuelo y la determinación de volver al aeropuerto de Tesalónica hicieron posible mantener la situación bajo control y prevenir consecuencias de mayor gravedad.

Un pasajero empujado al exterior y un aterrizaje de emergencia

De acuerdo con Euro News, el episodio generó momentos de angustia y nerviosismo entre quienes se encontraban a bordo. Luego de que la ventanilla resultara dañada, el cambio brusco de presión provocó que uno de los pasajeros fuera desplazado parcialmente hacia afuera, lo que llevó a la activación inmediata de las máscaras de oxígeno.

Durante esos instantes de máxima tensión, el temor se extendió entre los viajeros, mientras la tripulación intentaba transmitir tranquilidad y ponía en funcionamiento los procedimientos de emergencia previstos ante una eventual pérdida de presión en la cabina.

Al advertir la magnitud del problema mientras la aeronave atravesaba el espacio aéreo de Macedonia del Norte, los pilotos resolvieron de inmediato retornar hacia Tesalónica. La rápida respuesta y experiencia de la tripulación permitieron mantener bajo control la situación dentro del avión y organizar el descenso de manera segura.

En el aeropuerto de destino, los equipos de emergencia ya se encontraban desplegados y preparados para actuar en caso de que surgiera alguna dificultad durante el operativo.

Las primeras investigaciones apuntan al motor

Luego de que la aeronave lograra regresar sin inconvenientes a Tesalónica, los servicios del aeropuerto pusieron en marcha un operativo sanitario preventivo y cuatro viajeros fueron derivados a un centro médico para realizarles controles más detallados. De ese grupo, únicamente uno permaneció internado para seguimiento y estudios complementarios.

Los demás pasajeros recibieron asistencia en la terminal y, mediante la coordinación de Ryanair, pudieron retomar su recorrido hacia su destino a bordo de otro avión dispuesto por la compañía, que partió algunas horas más tarde.

Las primeras evaluaciones realizadas por los especialistas señalan que el episodio habría comenzado cuando una pieza del motor afectado se desprendió durante el vuelo y golpeó una de las ventanillas, ocasionando daños en la estructura del panel.

Los organismos de aviación correspondientes iniciaron un análisis para establecer el origen preciso de la falla y revisar los protocolos de seguridad implementados ante este tipo de emergencias. En paralelo, la aerolínea informó que la aeronave logró completar el aterrizaje sin inconvenientes y que el único pasajero que presentó lesiones de mayor relevancia recibió asistencia médica de manera inmediata.