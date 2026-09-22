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22 de septiembre de 2026 - 19:24
País.

Papa León XIV: el Gobierno confirmó el feriado nacional por su visita

La llegada de León XIV tendrá un feriado nacional y otras jornadas con alcance limitado a las jurisdicciones que recorrerá durante su visita.

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Por  Judith Girón
La llegada de León XIV tendrá un feriado nacional

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La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión en el Ministerio de Seguridad junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las jurisdicciones involucradas.

El Papa León XIV: una visita de cuatro días

León XIV estará en la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. Su recorrido incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con misas multitudinarias, encuentros institucionales, reuniones con trabajadores, jóvenes y representantes de distintas confesiones religiosas.

El operativo estará coordinado entre el Gobierno nacional, las provincias de Buenos Aires y Córdoba y los municipios involucrados. Según lo informado por el Gobierno, se prevén cuatro eventos masivos y once encuentros cerrados, con una convocatoria global estimada en siete millones de personas.

La llegada de Le&oacute;n XIV tendr&aacute; un feriado nacional

La llegada de León XIV tendrá un feriado nacional

Domingo 8: llegada y encuentro con Milei

El Papa llegará a Aeroparque a las 16:30, procedente de Montevideo.

Luego realizará un homenaje al general San Martín en la Plaza San Martín y será recibido oficialmente en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

Por la tarde tendrá una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9: misa en Palermo y feriado nacional

El lunes será la jornada central de la visita y, además, feriado nacional.

Por la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas alojadas en la institución.

A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Por la tarde se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, y posteriormente celebrará las vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

En la Catedral también realizará un homenaje al papa Francisco mediante una oración junto a los obispos argentinos.

Martes 10: León XIV viaja a Córdoba

El martes, el Papa viajará a Córdoba, donde llegará por la mañana.

A las 10 celebrará una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y luego mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Por la tarde regresará a Buenos Aires y, por la noche, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El feriado de este día tendrá alcance limitado a las jurisdicciones involucradas en las actividades del pontífice.

Miércoles 11: Devoto, Luján y despedida

La última jornada comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

Luego León XIV viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La despedida oficial será en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica.

Operativo especial por la visita de León XIV

El Gobierno anticipó un operativo de seguridad de gran magnitud para acompañar el desplazamiento del Papa y la concentración de fieles. La planificación involucra tres jurisdicciones y tres aeropuertos, en un recorrido que tendrá actividades religiosas, institucionales y sociales.

La visita de León XIV a la Argentina forma parte de una gira que también incluye Uruguay y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

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