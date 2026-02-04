Partidas de nacimiento online en Jujuy: cómo solicitarlas y por qué ya no hace falta hacer filas

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, desde el Registro Civil de Jujuy recordaron que las partidas de nacimiento pueden solicitarse de manera online, un trámite clave para la inscripción escolar que permite ahorrar tiempo y evitar filas en las oficinas.

Desde el organismo explicaron que el sistema digital está pensado especialmente para este momento del año, cuando aumenta la demanda de documentación. “Estamos próximos a comenzar el ciclo lectivo 2026 y es importante que las familias soliciten las partidas por internet. Es un trámite simple, rápido y seguro”, explicó el director del Registro Civil, Octavio Rivas, en diálogo con TodoJujuy.

La partida se solicita a través de la plataforma online del Registro Civil, se paga mediante botón de pago y llega al mail en pocas horas, generalmente dentro de las tres horas posteriores a la solicitud. “La partida se pide una sola vez, pero se puede imprimir todas las veces que sea necesario y presentarla en la escuela, en institutos, clubes o actividades deportivas”, detalló Rivas, al remarcar que el documento tiene plena validez legal.

Validez de las partidas para otro tipo de trámites: Además, el funcionario destacó que las partidas digitales ya son aceptadas en distintos ámbitos oficiales, lo que facilita otros trámites familiares. “Muchos padres viajaron con sus hijos y en Migraciones les solicitaron la partida. La pidieron en el momento y la mostraron directamente desde el celular, sin necesidad de imprimirla”, explicó. En ese sentido, subrayó que el sistema evita demoras y traslados innecesarios.

Finalmente, desde el Registro Civil insistieron en la importancia de utilizar los canales digitales para descongestionar la atención presencial. “Hoy no tenemos filas en las oficinas y queremos que siga siendo así. La partida online es económica, segura y llega el mismo día. Es la mejor opción para organizar el inicio de clases sin apuros”, concluyó Rivas. Registro Civil: cómo solicitar la partida de nacimiento para las inscripciones Solicitud de partidas de nacimiento online

