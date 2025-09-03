Paul Aron reemplazará a Colapinto en la primera práctica del GP de Italia

De cara al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 , que se disputará el próximo fin de semana en Monza , Alpine confirmó que su piloto suplente , Paul Aron , tomará el volante durante la primera práctica libre, reemplazando a Franco Colapinto . Esta medida responde a una obligación reglamentaria que todos los equipos deben cumplir a lo largo de la temporada.

Será la primera vez que el estonio , integrante del programa de pilotos de Alpine desde este año, pilote el A525 en una FP1. Anteriormente, Aron ya había tenido la oportunidad de subirse a un monoplaza en dos ocasiones, aunque en aquel entonces fue a bordo de un Sauber , gracias a un convenio entre escuderías .

“El piloto de pruebas y reserva , Paul Aron , tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio , en los Entrenamientos Libres 1 . Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team . Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores) , las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, informó Alpine , confirmando la presencia del estonio en la primera actividad del histórico circuito italiano .

Después del anuncio, Aron expresó su entusiasmo por su debut oficial al volante de un Alpine . “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza . Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva , y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”, aseguró el joven de 21 años , que compitió en la F2 durante 2024 y en la Fórmula 3 en 2023, ambas categorías soporte de la Fórmula 1 .

“Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible para ayudar a configurar el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición para tener un fin de semana de carreras competitivo desde el principio. Personalmente, será fantástico aprovechar la experiencia que he adquirido en el simulador y las oportunidades de prueba. Me aseguraré de aprovechar esto para tener una sesión agradable y productiva tanto para mí como para el equipo”, sumó.

Aron en las pruebas que realizó Pirelli en Hungría tras el GP.

Experiencia previa y preparación como piloto reserva

Cabe recordar que Aron ya había tenido la oportunidad de conducir un monoplaza de Fórmula 1, específicamente el Alpine 2024, durante las pruebas de postemporada en Abu Dhabi. En 2025, sumó seis sesiones de TCP (Pruebas con Coches Anteriores) y participa activamente en el trabajo de desarrollo de los autos 2025 y 2026 desde el simulador del equipo, colaborando en la preparación de los titulares Franco Colapinto y Pierre Gasly al volante del A525.

En cuanto a sus experiencias previas con Sauber, en la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone finalizó 17º, registrando un mejor tiempo de 1:28.142 y completando 25 vueltas. Posteriormente, en Hungría, el Sauber presentó un fallo mecánico y el equipo, que el próximo año pasará a ser Audi, le indicó apagar el motor para evitar riesgos de incendio. Solo pudo completar ocho vueltas y terminó en la última posición de la sesión.

Aron arriba del Sauber en Hungría.

A comienzos de 2025, la Fórmula 1 anunció que las escuderías debían brindar más oportunidades a los pilotos novatos (aquellos que no habían participado en más de dos Grandes Premios) para que pudieran rodar durante la temporada. Cabe recordar que, desde 2022, cada equipo debía incluir al menos una vez a un rookie en cada uno de sus monoplazas por temporada, lo que sumaba un mínimo de dos participaciones.

Sin embargo, con la normativa vigente en 2025, esta obligación se incrementa a dos veces por coche. Dado que cada escudería dispone de dos monoplazas, esto implica que en cuatro ocasiones a lo largo del año un piloto reserva tendrá la oportunidad de participar en la primera sesión de entrenamientos de cada fin de semana de carrera.

Colapinto Franco Colapinto y Flavio Briatore. (Foto: Instagram / @alpinef1team)

Desempeño destacado en pruebas y ambiciones a futuro

En las recientes pruebas de la F1 dedicadas al desarrollo de neumáticos Pirelli para la próxima temporada, realizadas en Hungría tras el Gran Premio, el estonio Paul Aron se destacó como el más rápido durante la primera jornada en el Hungaroring. Registró un tiempo de 1:18.789, superando a la pole position de Charles Leclerc (1:15.372) por algo más de tres segundos, un margen similar al registrado por Franco Colapinto, quien firmó 1:15.875.

Aron lideró en cantidad de giros completados durante las pruebas, registrando un total de 159 vueltas, mientras que los demás pilotos que participaron en los test, Norris con McLaren y Lawson con su Racing Bulls, completaron 144 y 143 vueltas respectivamente. Los tres recorrieron una distancia equivalente a seis Grandes Premios, lo que permitió a Pirelli recopilar una amplia cantidad de información para optimizar el desarrollo de sus neumáticos.

Paul Aron.

Al igual que ocurre con la mayoría de los pilotos de reserva —como le sucedió a Colapinto este año, quien debió esperar su oportunidad tras incorporarse al equipo en reemplazo de Jack Doohan—, Aron busca ganarse un lugar dentro del reducido grupo de conductores que tienen la oportunidad de competir al volante de un monoplaza de Fórmula 1.

“Mi objetivo este año es simple. Quiero conseguir un asiento a tiempo completo, y no tengo apuro. No lo necesito este año, pero lo quiero, a más tardar, para el próximo”, declaró Paul en diálogo con Planet F1. “Todo lo que hago este año está enfocado en eso. Estando aquí como piloto de reserva en Alpine, mi rol es estar listo y, si algún piloto se lesiona, estar al día para poder subirme al auto”, agregó el estonio.

En 2023 fue tercero en el Campeonato de Fórmula 3 y durante la misma temporada debutó en la F2 con Trident.

“Además de eso, mis tareas incluyen trabajo en el simulador y cosas como esta, venir a Goodwood, y demás. Pero al mismo tiempo, mi meta es encontrar un asiento titular. Así que, haga lo que haga, intento hacerlo lo mejor posible. Creo que lo que le he mostrado a Alpine los ha dejado muy conformes, pero obviamente el resto del mundo no ha visto nada de mí porque no he participado en sesiones oficiales (hasta ahora)”, explicó acerca de su rol como piloto de reserva del equipo francés.

Trayectoria y logros de Paul Aron antes de Alpine

Originario de Tallin y nacido el 4 de febrero de 2004, Aron comenzó su trayectoria en el karting a los 8 años y se coronó campeón del Campeonato Europeo de Karting CIK-FIA en 2018. En 2019 corrió en la F4 Italiana y la ADAC Fórmula 4 con Prema Powerteam, alcanzando el tercer puesto en el torneo italiano y consagrándose campeón de novatos. En 2020 compitió en la Eurocopa de Fórmula Renault con ART Grand Prix, finalizando en el undécimo lugar de la tabla general.

Alpine confirmó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Italia de Fórmula 1.

Aron volvió a Prema para participar en el Campeonato de Fórmula Regional Europea durante 2021 y 2022, consiguiendo en ambos años el tercer puesto en la clasificación general y acumulando múltiples victorias y podios. En 2022, además, tomó parte en la Fórmula Regional Asiática.

En 2023 se ubicó tercero en el Campeonato de Fórmula 3 y, dentro de la misma temporada, debutó en la Fórmula 2 con Trident. Para 2024, se incorporó a Hitech Pulse-Eight, donde logró varios podios, poles y cerró el torneo en el tercer lugar. Paralelamente, fue confirmado como piloto reserva de Alpine y debutó como reemplazo de Sébastien Buemi en la carrera de Berlín de la Fórmula E.