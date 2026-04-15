Perico: hospitalizaron a un hombre con un cuchillo incrustado en el oído

Un violento episodio generó conmoción en Perico luego de que un hombre de 31 años terminara hospitalizado con un arma blanca incrustada en la zona del oído. El hecho salió a la luz cuando la víctima se presentó por sus propios medios en la guardia del hospital local, donde pidió asistencia médica por las graves heridas que presentaba.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, al ser atendido por el personal de salud se constató que tenía cortes en el rostro y que todavía conservaba el cuchillo alojado en la zona de la cabeza. Por la gravedad de las lesiones, quedó internado en el nosocomio, aunque no trascendieron datos oficiales sobre su evolución.

Mientras se activaba la asistencia médica, un efectivo policial que cumple funciones en el hospital tomó contacto con la hermana del herido, una mujer de 38 años. La mujer relató que se encontraba en su vivienda, ubicada en un sector del barrio La Esperanza, cuando su hermano llegó en estado de ebriedad y con la herida de arma blanca, pidiéndole que lo llevara de urgencia al hospital.

Ese testimonio fue una de las primeras piezas que permitió reconstruir lo ocurrido durante la madrugada, en un caso que todavía tiene varios puntos por esclarecer.

Robo con arma blanca Un hombre de 31 años fue internado en Perico tras llegar al hospital por sus propios medios con un arma blanca incrustada en el oído y cortes en el rostro.

La versión de la víctima

Más tarde, el propio damnificado alcanzó a aportar su versión de los hechos. Según relató, se encontraba en inmediaciones de su domicilio cuando fue increpado por un grupo de personas. En esas circunstancias, uno de los agresores lo atacó con un arma blanca en el rostro y luego escapó junto al resto.

Siempre según su testimonio, cuando intentaba llegar hasta la casa de su familia para pedir ayuda volvió a ser atacado, esta vez por la espalda, y recibió una puñalada en la cabeza. La víctima dijo no haber podido identificar a quienes lo agredieron.

Qué se investiga en Perico

A partir de lo sucedido, la fiscalía zonal del Ministerio Público de la Acusación dispuso una serie de medidas para avanzar con la causa. Entre ellas, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la búsqueda de posibles testigos que permitan reconstruir el recorrido previo y posterior al ataque.

Las actuaciones complementarias quedaron en manos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6, que trabaja para establecer cómo se produjo la agresión y quiénes fueron los responsables. Por ahora, no se informó oficialmente sobre detenciones ni sobre una hipótesis firme en torno al móvil del hecho.