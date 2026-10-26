K-pop: ¿Quién es Back Koo Young, el cerebro detrás de las coreografías que arrasan en TikTok?

Dentro del negocio del K-pop , las coreografías adquirieron un protagonismo que va mucho más allá de lo estético y pasaron a ocupar un lugar fundamental en la planificación comercial de cada estreno musical. Las empresas discográficas de Corea del Sur conforman equipos especializados de coreógrafos.

Se trata de profesionales que desarrollan rutinas de baile pensadas para difundirse masivamente en las plataformas sociales , impulsar la cantidad de reproducciones de las canciones y mantener vigente la tendencia de los populares “ challenges ”. Estos desafíos se consolidaron como un recurso publicitario de gran peso, comparable con la promoción del propio lanzamiento musical.

En este contexto, los profesionales de la coreografía dejaron de ocupar un lugar secundario para asumir un papel determinante en la construcción de la imagen que identifica a cada cantante o grupo, con una influencia cada vez mayor en la expansión del género hacia audiencias de todo el mundo.

“El baile hoy es como un lenguaje universal ”, expresó el coreógrafo surcoreano Back Koo Young en una entrevista, durante su primera estadía en Argentina , en agosto de este año. Su visita tuvo como motivo su participación en la 17.ª edición del Concurso K-pop , una competencia organizada por el Centro Cultural Coreano que se desarrolló en la Usina del Arte , en la ciudad de Buenos Aires .

Reconocido por crear algunas de las rutinas de baile más imitadas del K-pop en distintos países, el coreógrafo reveló las claves de una profesión que exige dominio técnico, seguimiento de las nuevas tendencias y una comprensión permanente de los intereses del público.

Un profesional del K-Pop con extensa trayectoria

Koo Young se desempeña como director de coreografía en el estudio 1 MILLION DANCE y ocupa un lugar destacado dentro del panorama musical de Corea del Sur. A lo largo de su carrera, trabajó junto a figuras como EXO, TVXQ!, BoA, Girls’ Generation, Super Junior, SHINee, Taemin, Red Velvet y The Boyz. Entre sus trabajos más reconocidos figuran Love Shot, Tempo, Ko Ko Bop, Obsession y Lotto, de EXO; Keep Your Head Down y Superstar, de TVXQ!; Woman y Black, de BoA; The Stealer, Maverick y ROAR, de The Boyz; y Danger, de Taemin.

A su vez, formó parte de distintos ciclos televisivos dedicados al universo del K-pop, en los que se desempeñó como mentor. Entre ellos se encuentran Street Man Fighter, Girls Planet 999, Boys Planet y Boys II Planet.

Antes de arribar a Buenos Aires, el coreógrafo tenía una idea y ciertas expectativas particulares sobre lo que encontraría en Argentina. “Primero creí que iba a poder encontrarme con Messi si venía a Argentina”, bromeó, antes de aclarar el verdadero motivo de su viaje.

“Más que expectativa, la verdad es que tuve muchas ganas de poder encontrarme con las fans y con la gente de acá, y poder bailar y divertirme”, apuntó. Las bajas temperaturas que encontró en Buenos Aires durante agosto fueron otra de las sorpresas que se llevó el coreógrafo.

“No imaginaba que en Argentina hiciera tanto frío”, reconoció entre risas. Sin embargo, destacó el cálido recibimiento que tuvo por parte del público y de los fanáticos que se acercaron a conocerlo durante su visita, y aseguró haberse sentido “muy bienvenido”.

Al hablar sobre la manera en que desarrolla sus creaciones, Back Koo Young explicó que su metodología comienza con la definición de una idea general y, a partir de allí, avanza hacia los aspectos técnicos necesarios para llevarla a la práctica. “Primero trato de agarrar un concepto y una historia, el relato. Después trato de agarrar esos movimientos clave que van a ser de esa coreografía. Y después trato de ver cómo ese artista puede sobresalir en esa coreo”, explicó.

"Voy practicando, bailando, y trato de ver cómo fluye la cosa"

La fase de entrenamiento corporal aparece una vez que las ideas iniciales ya están definidas. “Voy practicando, bailando, y trato de ver cómo fluye la cosa”, explicó. También descartó que las coreografías surjan habitualmente de un impulso repentino al escuchar música: “La verdad es que casi nunca pasa que escucho una canción y de la nada se me viene a la mente una coreo. Todas las canciones llevan todo un proceso”.

Esta forma de desarrollar las rutinas convive con una transformación profunda en la organización del sector durante las últimas décadas. Para Back Koo Young, la principal diferencia respecto del pasado radica en la modalidad de trabajo: “Antes un coreógrafo solía inventar y preparar todas las coreografías de las canciones. Hoy en día varios coreógrafos trabajamos en conjunto para poder llegar a una coreografía que a los artistas y a la empresa le guste”.

La expansión de las plataformas digitales también modificó la manera de idear las coreografías y pasó a ser un factor que influye en el proceso creativo. “Con todos estos canales que hay en TikTok y en Instagram, me veo influenciado. Siempre tratamos de pensar en movimientos y bailes fáciles de copiar, que a la gente le guste y que se puedan volver virales”, explicó Back Koo Young.

El artista admitió que las preferencias de los fanáticos forman parte de sus consideraciones al momento de diseñar los bailes, aunque aclaró que no constituyen el único criterio para decidir. Durante la conversación, su intérprete transmitió esa idea de la siguiente manera: “Siempre se pone a pensar en si esto le gustará o no le gustará a las fans. Pero trata de mantenerse firme en su estilo”.

La convivencia entre la impronta personal y las exigencias de cada encargo es una situación habitual en su trabajo, tal como relató: “Muchas veces me pasa que vienen bandas o artistas que me dicen ‘me gusta mucho tu estilo, hacelo a tu manera’. Y otros quieren un concepto muy puntual, muy específico, el cual yo tengo que seguir. No soy una persona que le hace mucho énfasis a mi estilo, sino que trato de adaptarme”.

Esa flexibilidad también tuvo que demostrarla durante su participación en el certamen realizado en Buenos Aires, en el que integró el jurado junto a Yami Arias y Ornella Saitta.

Luego de observar las actuaciones de los equipos argentinos, el especialista valoró las habilidades técnicas que demostraron los bailarines del país.

“Me sorprendí muchísimo, porque bailaban con mucha precisión, con mucho trabajo en equipo. La gente se expresaba muy bien con los movimientos”, señaló. Sin embargo, también planteó una recomendación para quienes participan de estas competencias: “Si practicaran un poquito más lo que es la base del baile, les iría muchísimo mejor”.

Según Koo Young, el vínculo entre los dos ámbitos musicales ya está consolidado y continúa fortaleciéndose en ambas direcciones. “Hoy en Corea también es muy tendencia la música latina. Eso también nos une hoy en día y siento que puede seguir creciendo a partir de ahora”, expresó al cerrar, en alusión a una conexión cultural que, desde su perspectiva, encuentra en la danza una forma de comunicación común entre dos naciones que hasta hace no mucho parecían lejanas.